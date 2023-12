Gotowy lukier do pierników kupisz teraz w każdym sklepie. Do wyboru są białe i kolorowe, a do tego mnóstwo błyszczących posypek. Warto jednak zrobić lukier samodzielnie. Po pierwsze - nie jest to trudne. Po drugie - masz kontrolę nad jego składnikami. Po trzecie - to świetne dopełnienie samodzielnie przygotowanych pierniczków, a biały lukier to absolutna klasyka. W domu można też przygotować jego kolorową wersję, ale wcześniej trzeba kupić barwniki spożywcze. Te w proszku uchodzą za najłatwiejsze w użyciu.

Reklama

Z cytrynowym posmakiem

Lukier to najpopularniejsza polewa do wypieków. Do jej przygotowania w podstawowej wersji potrzebujesz tylko cukru pudru i wody/soku z cytryny lub z cukru pudru i białka. Poradzi sobie z tym każdy, a zajmuje to dosłownie chwilę. Czy to wystarczająco zachęcające, by zrobić lukier w domu? Najprostsza receptura na lukier zakłada połączenie cukru pudru i wody, które należy dokładnie wymieszać. Wtedy lukier będzie aksamitnie gładki i lśniący. Gdy chcesz zrobić lukier cytrynowy, wystarczy dodać sok z cytryny. W zależności od tego, ile cukru dodamy do lukru, będzie miał inną konsystencję, bardziej płynną lub twardszą.

Reklama

Lukier królewski

Do pierniczków możesz też wypróbować lukier królewski, który powstaje z połączenia białka jajka i cukru pudru. Jest gęstszy i szybciej wysycha, dlatego łatwiej dekorować nim ciastka. Taki lukier nadaje się także do sklejania domków z piernika. Lukier z białek jest też bardziej biały i kryjący. W jego przypadku ważna jest proporcja białek do cukru pudru wynosi 1:5.

Przepisy do wypróbowania

Reklama

Lukier cytrynowy

szklanka cukru pudru

ok. 2 do 3 łyżki gorącej wody

łyżeczka soku z cytryny

Cukier puder przesiej przez sitko, stopniowo dodawaj wodę i sok z cytryny. Ucieraj lukier, by uzyskał w miarę gęstą konsystencję.

Lukier królewski

1 białko

ok. 1,5 szklanki cukru pudru

Białko ubijaj pół minuty delikatnie mikserem, tak aby się lekko spieniło. Cukier puder przesiej przez sitko i ucieraj razem z białkiem ok. 15 minut. Po utarciu lukier powinien być lśniący i mieć idealnie gładką konsystencję. Można też po prostu ucierać białko z cukrem łyżką, w miseczce do chwili, aż masa będzie odpowiednio gęsta i jednolita.

Lukier pomarańczowy

szklanka cukru pudru

4 łyżki soku z pomarańczy

3 łyżki wody

kandyzowana skórka pomarańczowa drobno pokrojona do smaku

W misce połącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj mikserem, aż lukier będzie gęsty. Na koniec dodaj skórkę pomarańczową i wymieszaj.