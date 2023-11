Pierogi w każdym domu przygotowuje się i podaje nieco inaczej. Nie jest to kwestia ciasta, które najczęściej robi się tylko z trzech składników. Wystarczy mąka (500 g), szklanka gorącej wody, szczypta soli. Ciasto wyrabiamy, by było miękkie i plastyczne. Przed robieniem pierogów powinno odpocząć około 30 minut pod przykryciem. Do ciasta można też dodawać jajka, które sprawią, że będzie ono twardsze, czy tłuszcz, olej lub masło, co spowoduje, że ciasto będzie bardziej elastyczne. Dużo większe pole do popisu mamy, jeśli chodzi o farsz. Choć wciąż przybywa nowych pomysłów, to klasyka, jak nadzienie z białego sera ma mnóstwo fanów. Z reguły ser miesza się z żółtkiem i śmietaną, a doprawia na słodko, czyli cukrem waniliowym i cynamonem. Do twarogu, zwłaszcza latem, można dodawać owoce, np. jagody czy wiśnie. Takie pierogi podajemy z kwaśną śmietaną, a na drugi dzień można je podsmażyć na maśle.

A może bardziej wytrawnie?

Przychodzą od razu na myśl pierogi ruskie. Jednak w nich tak samo ważne są ziemniaki i twaróg. Farsz przygotowuje się z takiej samej ich ilości. Trudno je więc nazwać pierogami z twarogiem. A co na to Katarzyna Dowbor? Proponuje wytrawny farsz, ale w wersji bardzo uproszczonej. Podkreśla, że ten smakołyk przygotowuje specjalnie dla córki, która nie je mięsa. Zdradziła też, że specjalnie lepi małe pierożki na jeden kęs. Potem je mrozi i zawsze ma gotowe, gdy odwiedzą ją Marysia. Wystarczy podgrzać je w gotującej wodzie.

Farsz do pierogów według Katarzyny Dowbor

twaróg półtłusty świeży szczypiorek do smakusól i pieprz do smaku

Twaróg przełóż do miski i rozgnieć widelcem. Szczypiorek posiekaj drobno i wymieszaj z twarogiem. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Proporcje składników dostosuj do ilości pierogów, które chcesz przygotować z takim farszem.