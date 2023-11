Galart - wiele nazw, jedna potrawa

Galart – którego nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa das Gallert – to popularna szczególnie w Wielkopolsce zimna przekąska. Jej bazę stanowi wywar z warzyw i nóżek wieprzowych, od których danie to nazywane bywa również zimnymi nóżkami. Czasami spotkać można dla niego również określenia studzienina i auszpik.

Zimne nóżki - galareta bez dodatku żelatyny

Do potrawy tej – w przeciwieństwie do znacznie popularniejszej dzisiaj galaretki z drobiu – nie potrzeba dodawać żelatyny. Do jej stężenia wystarczająca jest żelatyna (kolagen) zawarta w nóżkach wieprzowych.

Zimne nóżki były jednym z popularniejszych dań w okresie PRL-u. Królowały zarówno na uroczystych, świątecznych stołach i jak i w czasie urządzanych w domach prywatek czy spotkań ze znajomymi. Były daniem niedrogim i smacznym, a do tego kolorowym i dosyć efektownie wyglądającym. Dzisiaj znów coraz chętniej wracamy do tej sprawdzonej przystawki.

Zimne nóżki. Przepis z PRL-u

Składniki:

75 dag nóżek wieprzowych,

25 dag chudej wieprzowiny bez kości,

15 dag włoszczyzny (marchewka, pietruszka, seler, cebula),

1-2 ząbki czosnku,

1-2 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilka ziaren pieprzu,

sól,

natka pietruszki (do przyozdobienia),

ocet lub sok z cytryny (do smaku).

Przygotowanie: