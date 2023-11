Kiszona kapusta - smaczna i zdrowa

Kiszonki zachwycają swoim oryginalnym smakiem i wartościami odżywczymi. Od lat królują w polskiej kuchni. Jedną z najpopularniejszych z nich jest kiszona kapusta. Porady dotyczące jej kiszenia i sprawdzone przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W wielu domach od lat do kiszenia kapusty używa się również tych samych kamiennych beczek.

Jaka sól do kiszenia kapusty? Ile soli na 5 kg kapusty, a ile na 10 kg?

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z kiszeniem kapusty jest dodanie soli. Najlepiej używać soli kamiennej. Część ekspertów zaleca stosowanie soli niejodowanej.

Najczęściej zalecaną ilością jest 1 łyżka stołowa (ok. 15 g) na 1 kg warzyw (a więc samej kapusty lub w przypadku dodatku marchewki – kapusty razem z marchewką). W związku z tym – jak łatwo policzyć – na 5 kg kapusty potrzeba ok. 75 g soli, natomiast na 10 kg kapusty – ok. 150 g soli.

Kiszona kapusta. Do czego ją wykorzystać? Jakie ma właściwości?

Kiszona kapusta to niezbędny składnik bigosu, łazanek, kapuśniaku, pierogów, krokietów czy wielu surówek. Ceniona jest jednak nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również ogromną wartość odżywczą.

Kiszona kapusta zawiera dużo witaminy A, C i E. Ponadto bogata jest w żelazo, magnez, potas, wapń jak również błonnik. Jej spożywanie wzmacnia odporności i korzystnie wpływa na układ pokarmowy i florę bakteryjną jelit. Wszystko to dzięki zawartości bakterii kwasu mlekowego, które powstają w procesie fermentacji. Kiszona kapusta ponadto poprawia pracę układu krążenia i serca oraz pozytywnie wpływa na wygląd skóry. Przy wszystkich swoich zaletach jest jeszcze dodatkowo niskokaloryczna.

Jak zrobić kiszoną kapustę? Porady

Z pewnością warto poświęcić trochę czasu jesienią, aby przez resztę roku móc cieszyć się smakiem kiszonej kapusty i jej niezaprzeczalnymi walorami zdrowotnymi. Będziemy mieć do tego pewność, że kiszona kapusta nie zawiera żadnych sztucznych substancji konserwujących.

Poniżej garść porad dotyczących kiszenia kapusty:

najpopularniejsza do kiszenia jest kapusta biała , w tym przede wszystkim jej późne i zimowe odmiany odmiany (kiszonka ze zbyt młodej kapusty może być szara i gorzka),

, w tym przede wszystkim jej (kiszonka ze zbyt młodej kapusty może być szara i gorzka), do kiszenia najlepiej wybierać duże główki kapusty o zwartej strukturze ,

, ważne, aby kapusta była dojrzała i świeża,

tradycyjnie najlepiej kisić kapustę w kamiennych naczyniach , na przykład w beczkach,

, na przykład w beczkach, do kiszenia nadadzą się również naczynia drewniane, ceramiczne lub szklane,

kapustę na czas kiszenia najlepiej przykryć drewnianą deseczką, ale ważne, aby była ona wykonana z twardego drewna (najlepiej buk lub ewentualnie dąb), nie sprawdzą się tutaj deseczki wykonane z drzew iglastych – takich jak sosna czy świerk.

Kiszona kapusta. Tradycyjny i prosty PRZEPIS

Do przygotowania kiszonej kapusty według tego prostego i tradycyjnego przepisu potrzebna będzie kamienna beczka o pojemności około 10 l. Oczywiście w zależności od potrzeb i posiadanego naczynia ilość składników można modyfikować przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

Składniki:

ok. 5 kg kapusty białej (waga już po obraniu i poszatkowaniu),

ok. 25 dag marchewki (waga po obraniu i poszatkowaniu),

ok. 5 łyżek stołowych (ok. 75 g) soli kamiennej niejodowanej (ok. 15 g soli na 1 kg warzyw).

Przygotowanie: