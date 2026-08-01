Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Lasagne z cukinii z aromatycznym twistem

Lasagne (powszechnie znana jako lazania) to włoska klasyka. Składają się na nią płaty makaronu przekładane bogatym, mięsnym sosem, kremowym beszamelem i tartym serem. Całość jest zapiekana w piekarniku. Modyfikujemy klasyczny przepis i robimy pyszną zapiekankę, w której płaty ciasta zastąpimy cukinią.

Smaczny obiad dla rodziny

Gołąbki lubią wszyscy, ale nie zawsze mamy ochotę robić takie klasyczne, zawijane. Teraz wykorzystamy cienkie plastry cukinii. Nadzienie zrobimy z indyczego mięsa mielonego. Do tego dużo przypraw i sos pomidorowy. Dodamy dość nieoczywiste ziele, które nie kojarzy się od razu z lasagne, ale nada jej wyrazistego, letniego aromatu. Taką zapiekankę będziecie robić często, zobaczycie.

Brak pomysłu na obiad? Podpowiadamy - lasagne z cukinii z aromatycznym twistem

Składniki

dwie duże cukinie

1 pęczek dymki

500 g mielonego mięsa z indyka

oliwa do smażenia

kilka gałązek świeżej bazylii - obrywamy z niej listki

garść listków świeżej mięty

dwie marchewki

3 ząbki czosnku

puszka krojonych pomidorów

15 g startego twardego sera

przyprawy - sól, pieprz, słodka papryka

Przygotowanie

Cukinie myjemy, odcinamy z nich końce. Cukinie kroimy na cienkie plastry - wzdłuż. Plastry cukinii solimy i wkładamy do miski - wycieknie z niej trochę wody. Kroimy cebulkę (całą), obieramy i ścieramy marchewkę, siekamy czosnek. Na patelni podsmażamy na oliwie warzywa. Gdy się zeszklą, wrzucamy je do miski z mięsem mielonym. Doprawiamy mięso przyprawami i dokładnie mieszamy. Dodajemy do mięsa też porwane palcami na małe kawałki listki mięty i bazylii. Jeszcze raz mieszamy. Bierzemy żaroodporną formę, smarujemy ją oliwą. Na dno formy plastry cukinii, na to warstwę mięsa - powtarzamy tę operację klika razy - na wierzchu niech plastry cukinii. Zalewamy lasagne pomidorami z puszki i łyżką oliwy. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni a godzinę. Na 10 minut przed końcem pieczenia posypujemy wierzch serem i znowu wkładamy do piekarnika. Podajemy z pieczywem lub ziemniakami. Smacznego! Lasagne z cukinii z aromatycznym twistem gotowa.