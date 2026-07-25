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Śniadanie jak dla prawdziwego cesarza, czyli wykwintny i pyszny omlet po austriacku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:00
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omlet
Ten omlet to mistrzowskie śniadanie/Shutterstock
Kto raz spróbuje tego pysznego dania, będzie do niego wracać. Cesarski omlet, czyli kaiserschmarrn, jest puszysty, leciutki i smakuje po prostu wspaniale. Można do niego podać świeże sezonowe owoce i trochę jogurtu. Takie śniadanie wprawia na cały dzień w dokonały nastrój.

Kaiserschmarrn to tradycyjny austriacki omlet - puszysty i gruby. Jest lekki jak chmurka i pachnący. Kaiserschmarrn składa się ze słów "kaiser" - cesarz i "schmarrn" - w Austrii i Bawarii to słowo oznacza miszmasz, bałagan. Ten bałagan w nazwie jest związany ze sposobem przyrządzania omletu - jest on jeszcze na patelni rwany widelcem na kawałki. Powstaje więc bardzo smakowity bałagan.

Legenda cesarskiego omletu, czyli kaiserscchmarrn

Takim omletem miał się zajadać władca potężny - cesarz Franciszek Józef I (183001916), który był najdłużej panującym cesarzem Austrii i królem Węgier. Cesarz bardzo lubił słodycze, potrawy z jajek i mąki. Pewnego dnia Franciszek Józef polecił, by podano mu omlet. Młody kucharz był bardzo przejęty i trzęsły mu się ręce. Nie udało mu się przewrócić omletu w całości, tak by przypiekł się równo z każdej strony. Omlet rozpadł się na kawałki, a kucharz - prawie się rozpadł ze strachu. Miał jednak pomysł - poszarpał omlet do końca, posypał cukrem, posmarował konfiturą śliwkową i podał cesarzowi. Franciszek Józef I był zachwycony i od tej pory prosił o właśnie taki omlet. Tak powstał kaiserschmarrn.

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Kaiserschmarrn - przepis na cesarski omlet

Składniki

  • 4 jajka
  • 2 łyżki cukru
  • kilka kropli aromatu waniliowego
  • 200 ml mleka
  • 100 g mąki
  • 1 szczypta soli
  • 1 łyżka masła
  • do podania - powiała śliwkowe, cukier puder; opcjonalnie - świeże owoce - np. maliny albo truskawki, lub pokrojone morele, gęsty jogurt naturalny

Przygotowanie

Oddzielamy żółtka od białek. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy je na sztywną pianę. W rondelku rozpuszczamy masło. W miseczce ubijamy żółtka, dodajemy roztopione i przestudzone masło, mleko i cukier. Do masy jajecznej dodajemy stopniowo mąkę i mieszamy. Dodajemy odrobinę aromatu waniliowego. Do gładkiej masy dodajemy stopniowo ubitą pianę z białek i delikatnie mieszamy. Na patelni rozgrzewamy masło, wylewamy powoli masę i smażymy omlet na średnim ogniu pod przykryciem. Następnie przekładamy omlet i smażymy pod przykryciem z drugiej strony. Omlet wyjmujemy na talerz i szarpiemy na kawałki łyżką i widelcem. Tuż przed podaniem posypujemy omlet pudrem, podajemy cesarski omlet z ulubionymi dodatkami. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gotowanieśniadanieomlet
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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