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Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron, pieczona feta i pomidorki

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:00
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feta, pomidory
Pieczona feta z pomidorkami to pyszny sposób na sos makaronu/Shutterstock
Podajemy pyszny sposób na szybki, letni obiad w czwartek. Będzie prawie jak z restauracji - prawie, bo na pewno taniej i bardzo smacznie, bez niespodzianek. Pieczona feta z pomidorkami robi się sama, a gdy dodamy ją do ulubionego makaronu, będziemy mieć bardzo dobre danie.

Feta zapiekana z pomidorami to szybka, pyszna i prosta przekąska. Potrzebujesz tylko sera feta, pomidorków, oliwy i ziół. Można zajadać ją ze świeżą bagietką. Pyszna jest także jako dodatek do makaronu.

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Ser typu feta

Idealnie byłoby, gdybyśmy mieli prawdziwą, grecka fetę. To jest jednak trudne, do przygotowania tego dania użyjemy więc sera typu feta. Jest świetnym źródłem białka. Ser typu feta 250 kcal, 15–17 g białka oraz 21 g tłuszczu w 100 gramach. Jest bogaty w wapń, ale zawiera też dużo soli. Tak więc do całego dania już nie dosalamy. Ma witaminę A oraz witaminy z grupy B (w tym B12).

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Smaczny obiad dla rodziny

Pieczony ser typu feta z pomidorkami to świetny sposób na szybką i elegancką przekąskę. My zrobimy z pieczonym serem typu feta z pomidorkami danie obiadowe. Po prostu rozgnieciemy widelcem upieczony ser i pomidorki i podamy z tym gęstym, aromatycznym sosem ulubiony makaron. Będzie pysznie i tanio.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron, pieczona feta i pomidorki

Składniki

  • 200 g ulubionego makaronu (to na dwie osoby) - raczej nie spaghetti, lepsze będą np. świderki lub penne
  • 1 opakowanie sera feta (około 200–250 g)
  • 400–500 g pomidorków koktajlowych lub cherry
  • 2–3 łyżki oliwy z oliwek
  • 2 ząbki czosnku
  • Przyprawy: suszone oregano, tymianek, pieprz oraz szczypta płatków chili

Przygotowanie

Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni. W naczyniu żaroodpornym kładziemy kostkę fety, układamy oczyszczone pomidorki cherry i czosnek w łupinkach. Polewamy oliwą. Całość posypujemy przyprawami. Wstawiamy do piekarnika na mniej więcej 30 minut. Na ok. 10 minut przed końcem pieczenia fety i pomidorków, gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Wyjmujemy fetę z pomidorkami, rozgniatamy widelcem. Dodajemy do garnka z odcedzonym makaronem i dobrze mieszamy. Makaron z pieczoną fetą i pomidorkami gotowy, smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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