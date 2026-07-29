Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią

To danie obiadowe praktycznie robi się samo. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią to idealna propozycja na lekki, smaczny obiad latem. Mieszamy składniki, wrzucamy do brytfanki i prawie gotowe. Prawie, bo musi się jeszcze upiec.

Smaczny obiad dla rodziny

Warzywa i chude mięso - to idealne zestawienie z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Połączymy więc cukinię z mięsem z piersi kurczaka. Cukinia to lekkostrawne warzywo bogate w wodę, potas i witaminę C. W 100 gramach surowej cukinii znajduje się zaledwie około 15–17 kcal, co czyni ją idealnym składnikiem diety odchudzającej. Cukinia to warzywo bogate w witaminy C, A (beta-karoten) oraz witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią

Składniki

1 kg piersi z kurczaka

1 kg cukinii

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka miodu

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka soku z cytryny

po pół łyżeczki suszonej bazylii i oregano

sól, pieprz

łyżka musztardy

3 łyżki oleju

Przygotowanie

Cukinię myjemy i kroimy w kostkę. Mięso czyścimy z błonek i kroimy. Siekamy obraną cebulę i czosnek. Wszystko mieszamy w misce. Z soku z cytryny, oleju, przypraw, musztardy, sosu sojowego i miodu robimy sos. Wlewamy do miski z kurczakiem i warzywami i po raz kolejny dobrze mieszamy. Zawartość miski wrzucamy do formy żaroodpornej lub brytfanki z wyższym brzegiem. Pieczemy ok. 1,5 godziny w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza. Raz na jakiś czas mieszamy zawartość formy. Kąski z kurczaka z cukinią gotowe.