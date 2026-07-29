Dziennik.pl logo

Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:11
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
kurczak
Kąski z kurczaka z cukinią/Shutterstock
Latem królują cukinie. To warzywo pyszne, tanie i bardzo zdrowe. Jedzmy więc dużo cukinii. Na środowy obiad proponujemy aromatyczne kąski z kurczaka pieczone z cukinią. Rodzina będzie zachwycona i poprosi o dokładkę.

To danie obiadowe praktycznie robi się samo. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią to idealna propozycja na lekki, smaczny obiad latem. Mieszamy składniki, wrzucamy do brytfanki i prawie gotowe. Prawie, bo musi się jeszcze upiec.

Smaczny obiad dla rodziny

Warzywa i chude mięso - to idealne zestawienie z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Połączymy więc cukinię z mięsem z piersi kurczaka. Cukinia to lekkostrawne warzywo bogate w wodę, potas i witaminę C. W 100 gramach surowej cukinii znajduje się zaledwie około 15–17 kcal, co czyni ją idealnym składnikiem diety odchudzającej. Cukinia to warzywo bogate w witaminy C, A (beta-karoten) oraz witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy.

Śniadanie jak dla prawdziwego cesarza, czyli wykwintny i pyszny omlet po austriacku
Śniadanie jak dla prawdziwego cesarza, czyli wykwintny i pyszny omlet po austriacku

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią

Składniki

  • 1 kg piersi z kurczaka
  • 1 kg cukinii
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżka miodu
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1 łyżka soku z cytryny
  • po pół łyżeczki suszonej bazylii i oregano
  • sól, pieprz
  • łyżka musztardy
  • 3 łyżki oleju

Przygotowanie

Cukinię myjemy i kroimy w kostkę. Mięso czyścimy z błonek i kroimy. Siekamy obraną cebulę i czosnek. Wszystko mieszamy w misce. Z soku z cytryny, oleju, przypraw, musztardy, sosu sojowego i miodu robimy sos. Wlewamy do miski z kurczakiem i warzywami i po raz kolejny dobrze mieszamy. Zawartość miski wrzucamy do formy żaroodpornej lub brytfanki z wyższym brzegiem. Pieczemy ok. 1,5 godziny w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza. Raz na jakiś czas mieszamy zawartość formy. Kąski z kurczaka z cukinią gotowe.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Powiązane
placki
Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące i złote racuszki z kurczaka
Knedle z morelami
Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Złociste knedle z morelami
Sałatka z ogórków i pomidorów od lat gości na polskich stołach, jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy takie połączenie jest dobrym pomysłem. Dietetycy rozwiewają wątpliwości
leczo
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne leczo jak u mamy
Zawsze pysznie i prosto. Sałatka z kopru włoskiego, pomarańczy i łososia
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRozłam w PiS stał się faktem. Morawiecki ogłosił utworzenie klubu »
Zobacz
|
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
Quiz z geografii
Przyjemny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj