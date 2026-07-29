Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią

To danie obiadowe praktycznie robi się samo. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią to idealna propozycja na lekki, smaczny obiad latem. Mieszamy składniki, wrzucamy do brytfanki i prawie gotowe. Prawie, bo musi się jeszcze upiec.
Smaczny obiad dla rodziny
Warzywa i chude mięso - to idealne zestawienie z punktu widzenia zdrowego odżywiania. Połączymy więc cukinię z mięsem z piersi kurczaka. Cukinia to lekkostrawne warzywo bogate w wodę, potas i witaminę C. W 100 gramach surowej cukinii znajduje się zaledwie około 15–17 kcal, co czyni ją idealnym składnikiem diety odchudzającej. Cukinia to warzywo bogate w witaminy C, A (beta-karoten) oraz witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią
Składniki
- 1 kg piersi z kurczaka
- 1 kg cukinii
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka miodu
- 2 łyżki sosu sojowego
- 1 łyżka soku z cytryny
- po pół łyżeczki suszonej bazylii i oregano
- sól, pieprz
- łyżka musztardy
- 3 łyżki oleju
Przygotowanie
Cukinię myjemy i kroimy w kostkę. Mięso czyścimy z błonek i kroimy. Siekamy obraną cebulę i czosnek. Wszystko mieszamy w misce. Z soku z cytryny, oleju, przypraw, musztardy, sosu sojowego i miodu robimy sos. Wlewamy do miski z kurczakiem i warzywami i po raz kolejny dobrze mieszamy. Zawartość miski wrzucamy do formy żaroodpornej lub brytfanki z wyższym brzegiem. Pieczemy ok. 1,5 godziny w temperaturze ok. 180 stopni Celsjusza. Raz na jakiś czas mieszamy zawartość formy. Kąski z kurczaka z cukinią gotowe.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.