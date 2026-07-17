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Pikantne ogórki po meksykańsku. Łatwa do zrobienia sałatka na zimę, lepsza niż ogórki kiszone

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:10
[aktualizacja dzisiaj, 20:17]
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przetwory
Teraz jest świetny czas na robienie przetworów z ogórków/Shutterstock
Nie ma na co czekać, trzeba robić przetwory na zimę. Teraz są najlepsze ogórki do kiszenia. Oprócz tradycyjnych ogórków kiszonych warto też przygotować inne przetwory z ogórków. Róbmy to teraz, bo ogórki są jędrne, świeże i jeszcze młode. Ogórki marynowane w ostrej, meksykańskiej zalewie octowej to świetny przepis na przetwory z ogórków, którego nie może zabraknąć u amatora potraw pikantnych.

Ogórki po meksykańsku to rewelacyjny pomysł na pyszne przetwory na zimę. Są świetne, nadają się jako dodatek do kanapek czy sałatek. Można też je zajadać jako przekąskę. Idealnie nadają się do zimnych mięs i pasztetów. Są chrupiące, pikantne i delikatnie słodkie.

Jakie ogórki wybieramy na przetwory

Na przetwory najlepiej wybrać ogórki gruntowe, które mają jasną lub ciemnozieloną skórkę, z licznymi, drobnymi brodawkami i czarnymi kolcami. Takie ogórki mają zwarty miąższ i małe komory nasienne, dzięki czemu pozostają jędrne i chrupiące. Unikamy ogórków sałatkowych - długich, gładkich - które są miękkie i nie nadają się na przetwory.

Ogórki po meksykańsku - przepis

Składniki

  • 2 kg małych ogórków gruntowych
  • główka czosnku
  • 8 łyżek oliwy
  • 2 łyżeczki chilli (ostrej papryki)
  • 4 łyżki soli kamiennej
  • 1 łyżka słodkiej papryki
  • 1,5 szklanki octu spirytusowego 10 % - 1 i 3/5 szklanki
  • 300 ml wody
  • szklanka cukru
  • ziele angielskie, liście laurowe, czarny pieprz ziarnisty

Przygotowanie

Ogórki myjemy, osuszamy i kroimy w grube plasterki. Posypujemy solą i zostawiamy na kilka godzin, żeby puściły sok. Potem ogórki odsączamy, dodajemy do nich ostrą paprykę, słodką paprykę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Zagotowujemy ocet z cukrem i olejem, tworząc słodko-kwaśną zalewę. Dodajemy liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Gorącą zalewą zalewamy ogórki w słoikach. Ogórki nie mogą wystawać ponad poziom zalewy. Dobrze zakręcamy słoiki i pasteryzujemy we wrzącej wodzie przez ok. 10 minut. Odstawiamy w chłodne i ciemne miejsce. Smacznego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieogórki
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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