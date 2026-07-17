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Śniadaniowy, światowy przebój o królewskim pochodzeniu. Te jajka smakują obłędnie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:00
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jajka
Jajka po florencku to świetne danie śniadaniowe/Shutterstock
Czy Włosi na śniadanie jedzą jajka? Na pewno rzadziej niż rogaliki. Na śniadanie proponujemy danie z jajek, które w nazwie ma odniesienie do stolicy Toskanii. Czy pochodzi z Włoch? To wyjaśnimy za chwilę. Pewne jest to, że jajka po florencku to świetna propozycja śniadaniowa dla tych, którzy mają rano chwilę czasu. To danie jednocześnie proste i wykwintne. Dostarcza organizmowi wiele odżywczych substancji, tak potrzebnych, by dobrze rozpocząć dzień.  

Na początek wyjaśnienie. Jajka po florencku to francuska potrawa. Składają się na nią jajka w koszulkach podane ze szpinakiem i sosem holenderskim. Co nie znaczy oczywiście, że w stolicy Toskanii tak przygotowanych jajek się nie jada. Sekretem tego dania jest ugotowanie jajek w koszulkach i przyrządzenie sosu holenderskiego. 

Jajka po florencku i włoskie akcenty

Tak naprawdę nie wiadomo, kto wymyślił przepis na te jajka. Prawdopodobnie powstał we Francji, choć przyznają się do niego też Amerykanie. Nazwa "à la Florentine" (po florencku) sugeruje, że tak przygotowane jajka mają coś wspólnego ze stolicą Toskanii. Ślady prowadzą do XVI wieku i Katarzyny Medycejskiej. Gdy Katarzyna poślubiła króla Francji Henryk II Walezjusz. Z Toskanii przywiozła do Francji swój dwór, w tym kucharzy, i upodobania kulinarne. Podobno bardzo lubiła szpinak i jajka. I tak powstały, na życzenie królowej, jajka po florencku.

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Przepis na jajka po florencku

Składniki 

  • Sos holenderski:  2 żółtko, szczypta soli, pół łyżki soku z cytryny, sól, zmielony biały pieprz, 50 g  masła 
  • 2 jajka 
  • 100 g masła
  • 2 kromki pieczywa
  • 1/2 łyżki masła
  • 1 ząbek czosnku
  • garść świeżego szpinaku  
  • sól i świeżo zmielony czarny pieprz

Przygotowanie

Robimy sos. Żółtka ubijamy z dodatkiem soku z cytryny, soli i pieprzu. Można ubijać żółtka na parze. Do ubitych żółtek dodajemy stopniowo rozpuszczone i ciepłe masło - sos powinien być gęsty i puszysty o konsystencji majonezu. Gotujemy jajka w koszulkach - czyli wbijamy jajka do gotującej się, zakwaszonej octem wody. Można też ugotować jajka na miękko np. w małych silikonowych formach do babeczek.  Pokrojony na plasterki czosnek podsmażamy delikatnie na maśle, dodajemy szpinak, solimy i pieprzymy. Toastujemy pieczywo. Na każdej kromce kładziemy podsmażony szpinak, a nim jajko w koszulce i polewamy sosem. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieśniadanie
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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