Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fasolka szparagowa z chrupiącym boczkiem

Fasolka szparagowa ugotowana al dente i polana masłem ze złocistą tartą bułką to dla wielu osób idealny sposób na jej podanie. Warto też spróbować innych przepisów na fasolkę szparagową. Uroczyście otwieramy na nią sezon.

Fasolka szparagowa - smak i zdrowie

Fasolka szparagowa to niskokaloryczne warzywo o wysokiej wartości odżywczej. Jest źródłem błonnika, witamin - C, K, witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego - oraz wielu składników mineralnych, m.in. potasu, magnezu oraz żelaza. Gdy włączymy fasolkę szparagową do swojego menu, pomoże nam obniżyć poziom cholesterolu, wyregulować ciśnienie krwi i wspomoże układ krążenia.

Smaczny obiad dla rodziny

Fasolkę szparagową można przygotować na wiele sposobów. Warto ją jeść właśnie teraz, gdy jest młoda, jędrna i soczysta. Pamiętajmy, żeby sprawdzić, czy nie ma włókien. Jeśli do fasolki szparagowej "na bogato" dodamy ziemniaki i surówkę, będziemy mieć pełnowartościowy obiad. Wszystkie składniki kupimy bez problemu w warzywniaku i sklepie spożywczym.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fasolka szparagowa "na bogato"

Składniki

500 g fasolki szparagowej

1 cebula

5 pomidorów

2 ząbki czosnku

300 g chudego boczku wędzonego

łyżeczka słodkiej papryki,

pół łyżeczki papryki ostrej

sól

olej do smażenia

Przygotowanie

Fasolę szparagową myjemy i odcinamy zdrewniałe końce. Gotujemy w osolonej wodzie, aż będzie al dente. Pomidory polewamy wrzątkiem i zdejmujemy z nich skórkę. Cebulę i czosnek siekamy. Boczek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy patelnię, wrzucamy na nią boczek i podsmażamy - gdy się zezłoci i będzie chrupiący, odkładamy do miseczki połowę boczku. Potem na patelnię dorzucamy cebulę i czosnek. Jeśli jest na patelni za mało tłuszczy, dodajemy trochę oleju. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy posiekane pomidory. Smażymy dalej, aż składniki się połączą. Doprawiamy papryka i solą. Odcedzamy fasolkę. Do garnka wrzucamy fasolkę i zawartość patelni. Dusimy przez ok. 5 minut. Jeśli sosu jest mało, możemy dolać odrobinę wody. Podajemy fasolkę posypaną chrupiącym boczkiem, z ziemniakami z wody i surówką. Smacznego!