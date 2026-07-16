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Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fasolka szparagowa z chrupiącym boczkiem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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fasolka
Tak przygotowana fasolka szparagowa smakuje doskonale/Shutterstock
Fasolka szparagowa nigdy tak dobrze nie smakuje, jak latem. Na obiad w czwartek proponujemy więc fasolkę szparagową z chrupiącym boczkiem. Tak często jadają w Niemczech. Będzie to pyszne letnie, obiadowe danie. Do tego ziemniaki posypane koperkiem, ogórek małosolny i jest wspaniale. A do popicia kubek kefiru!

Fasolka szparagowa ugotowana al dente i polana masłem ze złocistą tartą bułką to dla wielu osób idealny sposób na jej podanie. Warto też spróbować innych przepisów na fasolkę szparagową. Uroczyście otwieramy na nią sezon.

Fasolka szparagowa - smak i zdrowie

Fasolka szparagowa to niskokaloryczne warzywo o wysokiej wartości odżywczej. Jest źródłem błonnika, witamin - C, K, witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego - oraz wielu składników mineralnych, m.in. potasu, magnezu oraz żelaza. Gdy włączymy fasolkę szparagową do swojego menu, pomoże nam obniżyć poziom cholesterolu, wyregulować ciśnienie krwi i wspomoże układ krążenia.

Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik
Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik

Smaczny obiad dla rodziny

Fasolkę szparagową można przygotować na wiele sposobów. Warto ją jeść właśnie teraz, gdy jest młoda, jędrna i soczysta. Pamiętajmy, żeby sprawdzić, czy nie ma włókien. Jeśli do fasolki szparagowej "na bogato" dodamy ziemniaki i surówkę, będziemy mieć pełnowartościowy obiad. Wszystkie składniki kupimy bez problemu w warzywniaku i sklepie spożywczym.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fasolka szparagowa "na bogato"

Składniki

  • 500 g fasolki szparagowej
  • 1 cebula
  • 5 pomidorów
  • 2 ząbki czosnku
  • 300 g chudego boczku wędzonego
  • łyżeczka słodkiej papryki,
  • pół łyżeczki papryki ostrej
  • sól
  • olej do smażenia

Przygotowanie

Fasolę szparagową myjemy i odcinamy zdrewniałe końce. Gotujemy w osolonej wodzie, aż będzie al dente. Pomidory polewamy wrzątkiem i zdejmujemy z nich skórkę. Cebulę i czosnek siekamy. Boczek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy patelnię, wrzucamy na nią boczek i podsmażamy - gdy się zezłoci i będzie chrupiący, odkładamy do miseczki połowę boczku. Potem na patelnię dorzucamy cebulę i czosnek. Jeśli jest na patelni za mało tłuszczy, dodajemy trochę oleju. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy posiekane pomidory. Smażymy dalej, aż składniki się połączą. Doprawiamy papryka i solą. Odcedzamy fasolkę. Do garnka wrzucamy fasolkę i zawartość patelni. Dusimy przez ok. 5 minut. Jeśli sosu jest mało, możemy dolać odrobinę wody. Podajemy fasolkę posypaną chrupiącym boczkiem, z ziemniakami z wody i surówką. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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