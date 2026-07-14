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Kotlety mielone będą smakować jak u mamy. Pulchne i smakowite. Wystarczy wlać pół szklanki

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:00
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kotlety
Kotlety mielone tak smakowite, że nie można im się oprzeć/Shutterstock
Na hasło kotlety mielone ślinka natychmiast napływa do ust. Kotlety mielone to uwielbiane przez Polaków danie. Przepis jest prosty, każdy w zasadzie wie, jak je zrobić, ale nie zawsze wyjdą tak pyszne jak te, przygotowane przez mamę czy babcię. Wiemy, co zrobić, żeby kotlety mielone były idealne - puszyste, soczyste i pulchne. Wystarczy dodać pół szklanki pewnego składnika.

Oczywiście najważniejszy jest wybór odpowiedniego mięsa na kotlety mielone. Tu zdania są podzielone - są tacy, którzy lubią kotlety mielone z mięsa wieprzowego, a inni są za mięsem mieszanym - wołowo-wieprzowym. Jedno jest pewne, najlepiej kupować mięso świeżo zmielone, albo zrobić to samemu w domu.

Sekretny składnik kotletów mielonych - wystarczy wlać pół szklanki

Ten składnik można dostać w każdy sklepie. Chodzi o maślankę. Tu można się zdziwić, bo maślanka z kotletami raczej się nie kojarzy. Co to jest maślanka? Maślanka to orzeźwiający, lekko kwaśny napój mleczny, bogaty w białko, wapń i witaminy. Robi się ją poprzez proces fermentacji mleka za pomocą specjalnych kultur bakterii. To one działają na mięso niczym naturalny środek zmiękczający. Efekt dodania maślanki do mięsa jest zachwycający. Kotlety mielone wychodzą delikatne i kruche. Tłuszcz zawarty w maślance pomaga utrzymać wilgoć w środku, a także wzmacnia smak kotletów. Jakie proporcje? Na ok. kilogram mięsa weźmy 100 ml maślanki.

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Przepis na kruche, delikatne i soczyste kotlety mielone z sekretnym dodatkiem

Składniki

  • 1000 g ulubionego mięsa mielonego na kotlety
  • 100 ml maślanki
  • 2 cebule
  • 2 jajka
  • 2 ząbki czosnku
  • sól, pieprz
  • łyżka sosu sojowego
  • łyżka majeranku
  • 6 łyżek bułki tartej - do masy mięsnej
  • bułka tarta do panierowania kotletów
  • olej do smażenia

Przygotowanie

Mięso mielone wkładamy do miski. Dodajemy startą na grubych oczkach cebulę i czosnek, wlewamy maślankę i dodajemy sos sojowy, przyprawy, bułkę tartą. Dobrze wyrabiamy. Odstawiamy na pół godziny. Po tym czasie formujemy zgrabne kotlety, panierujemy w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gotowaniekotlety6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a ustaw
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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