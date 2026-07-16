Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania

Tirokafterii idealnie sprawdza się jako pasta śniadaniowa do kanapek. Można też ją podać jak dip do np. krakersów lub warzyw na przyjęciu. Tirokafteri robi się w kilka chwil z bardzo prostych składników. Jest świetną, orzeźwiającą odmianą od typowego twarożku ze szczypiorkiem.

Grecki przebój - pasta na bazie fety

Tirokafteri to drugi - po tzatziki - pod względem popularności grecki dip. Jego nazwa oznacza "pikantny ser". Grecy ją uwielbiają. Podstawa tirokafteri to feta, jogurt grecki, oliwa z oliwek i ocet winny. W niektórych przepisach dodaje się do niego chilli i pieczoną, czerwoną paprykę. Tirokafteri z dodatkiem pieczonej papryki ma fantastyczny, wyrazisty, lekko wędzony smak i jest absolutnym hitem na wszystkich imprezach.

Przepis na tirokafteri - idealna pasta do pieczywa

Składniki

200 g sera typu feta

150 g jogurtu greckiego;

2 łyżki oliwy z oliwek;

1 ząbek czosnku;

sok z połowy cytryny;

płaska łyżka słodkiej papryki

pół łyżeczki ostrej papryki

Przygotowanie

Rozgniatamy widelcem ser i dokładnie mieszamy go z jogurtem. Dodajemy oliwę, sok z cytryny, oliwę z oliwek i paprykę. Bardzo dokładnie mieszamy. Powinna wyjść gładka pasta. Grecka pasta tirokafteri gotowa.