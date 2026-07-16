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Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
18 minut temu
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Tirokafteri
Tirokafteri - pyszna pasta prosto z Grecji/Shutterstock
Pracy przy tej paście niewiele, a smakuje bosko. Gdy podczas śniadania przymkniemy oczy, znajdziemy się w słonecznej Grecji. Mieszkańcy tego pięknego kraju bardzo lubią tę pastę. Tirokafteri robi się szybko z kilku składników.

Tirokafterii idealnie sprawdza się jako pasta śniadaniowa do kanapek. Można też ją podać jak dip do np. krakersów lub warzyw na przyjęciu. Tirokafteri robi się w kilka chwil z bardzo prostych składników. Jest świetną, orzeźwiającą odmianą od typowego twarożku ze szczypiorkiem.

Grecki przebój - pasta na bazie fety

Tirokafteri to drugi - po tzatziki - pod względem popularności grecki dip. Jego nazwa oznacza "pikantny ser". Grecy ją uwielbiają. Podstawa tirokafteri to feta, jogurt grecki, oliwa z oliwek i ocet winny. W niektórych przepisach dodaje się do niego chilli i pieczoną, czerwoną paprykę. Tirokafteri z dodatkiem pieczonej papryki ma fantastyczny, wyrazisty, lekko wędzony smak i jest absolutnym hitem na wszystkich imprezach.

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Przepis na tirokafteri - idealna pasta do pieczywa

Składniki

  • 200 g sera typu feta
  • 150 g jogurtu greckiego;
  • 2 łyżki oliwy z oliwek;
  • 1 ząbek czosnku;
  • sok z połowy cytryny;
  • płaska łyżka słodkiej papryki
  • pół łyżeczki ostrej papryki

Przygotowanie

Rozgniatamy widelcem ser i dokładnie mieszamy go z jogurtem. Dodajemy oliwę, sok z cytryny, oliwę z oliwek i paprykę. Bardzo dokładnie mieszamy. Powinna wyjść gładka pasta. Grecka pasta tirokafteri gotowa.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieśniadanie
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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