Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania

Tirokafterii idealnie sprawdza się jako pasta śniadaniowa do kanapek. Można też ją podać jak dip do np. krakersów lub warzyw na przyjęciu. Tirokafteri robi się w kilka chwil z bardzo prostych składników. Jest świetną, orzeźwiającą odmianą od typowego twarożku ze szczypiorkiem.
Grecki przebój - pasta na bazie fety
Tirokafteri to drugi - po tzatziki - pod względem popularności grecki dip. Jego nazwa oznacza "pikantny ser". Grecy ją uwielbiają. Podstawa tirokafteri to feta, jogurt grecki, oliwa z oliwek i ocet winny. W niektórych przepisach dodaje się do niego chilli i pieczoną, czerwoną paprykę. Tirokafteri z dodatkiem pieczonej papryki ma fantastyczny, wyrazisty, lekko wędzony smak i jest absolutnym hitem na wszystkich imprezach.
Przepis na tirokafteri - idealna pasta do pieczywa
Składniki
- 200 g sera typu feta
- 150 g jogurtu greckiego;
- 2 łyżki oliwy z oliwek;
- 1 ząbek czosnku;
- sok z połowy cytryny;
- płaska łyżka słodkiej papryki
- pół łyżeczki ostrej papryki
Przygotowanie
Rozgniatamy widelcem ser i dokładnie mieszamy go z jogurtem. Dodajemy oliwę, sok z cytryny, oliwę z oliwek i paprykę. Bardzo dokładnie mieszamy. Powinna wyjść gładka pasta. Grecka pasta tirokafteri gotowa.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.