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Nie maliny i nie wiśnie. Z tych owoców zrobimy rewelacyjne soki i dżemy. Są pyszne, a kosztują niewiele

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
16 minut temu
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dżem
Z tych owoców można przygotować wspaniałe przetwory/Shutterstock
Lato w pełni, bazary i stoiska są pełne dojrzałych, pachnących owoców. Warto trochę tego lata zamknąć w słoikach i mieć coś na osłodę zimowych, ciemnych dni. Przetwory z malin czy wiśni są wspaniałe, ale to dość drogie owoce. Przygotujmy więc wspaniałe dżemy i soki z tych, zapomnianych trochę, ale pysznych owoców. O czym mowa?

Kiedyś były bardzo popularne, teraz poszły w zapomnienie. Te pyszne, żółte śliweczki są niewielkie, ale pełne smaku. Mirabelki, bo o nich mowa, świetnie smakują na surowo. Są też idealne na przetwory.

Mirabelki - witaminowa bomba o morelowym smaku

Sezon na mirabelki trwa od lipca do września. Małe, żółte śliweczki mają moc. Są słodkie, mają łagodny smak, często porównywany do moreli. Te drobne śliwki to bogactwo witamin (C, E, A, B6), minerałów (potas, żelazo, magnez) i antyoksydantów. Zawarte w nich pektyny usprawniają trawienie, a niski indeks glikemiczny (IG ok. 35–42) sprawia, że są bezpieczne dla cukrzyków. Mirabelki, jak większość owoców i warzyw, zawierają pektyny. Jest to łatwo przyswajalna forma błonnika, która pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit, ale także sprawia, że ma się wrażenie sytości po spożyciu produktów w nie bogatych.

mirabelki
Mirabelki
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Mirabelki - idealna na przetwory

Poszukajmy na bazarach mirabelek. To świetny owoc na domowe przetwory. Zrobimy z nich dżem, powidła, kompoty. Przetwory z mirabelek mają piękny, słoneczny kolor i rewelacyjnie smakują.

Przepis na złocisty dżem z mirabelek - krok po kroku

Składniki

  • 2 kg mirabelek
  • 3/4 kg cukru
  • 30g pektyny owocowej

Przygotowanie

Mirabelki myjemy i drylujemy. Cukier mieszamy z pektyną. Mirabelki wrzucamy do garnka i zasypujemy cukrem. Dżem robimy na średnim ogniu (mocy palnika). Owoce cały czas mieszam. Gdy puszczą sok, redukujemy ogień - niech dżem się ok. 10 minut pogotuje. Dżem przekładamy bardzo gorący do wyparzonych słoików z wyparzonymi zakrętkami. Nie musimy pasteryzować. Po przestudzeniu wszystkie zakrętki powinny się zassać. Jeśli tak się nie stanie, musimy jednak pasteryzować. Można nie drylować mirabelek. Wrzucamy je wtedy do garnka bez cukru i wlewamy ok. 50 ml wody. Gotujemy przez ok 20 minut, aż puszczą sok - uważamy, żeby się nie przypaliły i mieszamy. Potem przecieramy mirabelki przez gęste sito.

Kompot z mirabelek - przepis krok po kroku

Składniki

  • 2 kg mirabelek
  • 2,5 litra wody
  • 2,5 szklanki cukru

Przygotowanie

Mirabelki myjemy. Przekładamy do słoików do ok. 3/4 wysokości. Do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy ją razem z cukrem. Zagotowaną wodę wlewamy do słoików z owocami i natychmiast zakręcamy. Słoiki pasteryzujemy 10 minut. Potem ustawiamy słoiki dnem do góry i odwracamy po ostygnięciu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: latoowoceprzetwory
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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