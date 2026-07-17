Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Puszyste leniwe pierogi z sosem jagodowym

Kluski leniwe - albo jak kto woli pierogi leniwe - to klasyczne danie kuchni domowej i barowej. Są tanie i pyszne. Można je podawać na słodko, posypane cukrem i cynamonem, lub w wersji wytrawnej, polane złocistą bułką tartą, przyrumienioną na maśle. Tym razem podamy je ze śmietanką i gęstym sosem jagodowym.

Smaczny obiad dla rodziny

Dlaczego kluski leniwe zwane są też pierogami leniwymi? I skąd ten przymiotnik "leniwe"? Zapewne danie to wymyślił ktoś, komu nie chciało się lepić pierogów z serem białym, połączył więc ciasto z rozgniecionym twarogiem i wyszły pyszne kluseczki. Zdradzamy patent, co zrobić, żeby kluski leniwe były delikatne i lekkie jak chmurka. Potrzebne będą zaledwie trzy składników. Środowy obiad będzie gotowy w mig. Jedyną jego wadą może być to, że klusek leniwych zabraknie na dokładkę. Danie to jest bardzo tanie i pyszne, a składniki prawdopodobnie mamy w domu. Jeśli nie, wystarczy wypad do najbliższego sklepu.

Sezon jagodowy w pełni

Sezon na dzikie jagody leśne (borówkę czarną) w Polsce trwa głównie od przełomu czerwca i lipca do końca sierpnia. Szczyt zbiorów i najlepszy smak owoców przypada na lipiec. Zajadamy się pierogami z jagodami i jagodziankami. Tym razem smak będzie również wspaniały, a roboty o wiele mniej - sos jagodowy robi robotę.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - puszyste pierogi leniwe z sosem jagodowym

Składniki

0,5 kg tłustego twarogu

dwa jajka

150 g mąki pszennej

2 łyżki masła

bułka tarta

sól

250 g jagód

2 łyżki cukru

łyżeczka mąki ziemniaczanej

słodka śmietanka - pół szklanki

Przygotowanie

Najpierw robimy sos jagodowy. Jagody zagotowujemy z 2 łyżkami cukru i łyżką wody. By uzyskać aksamitną konsystencję, wlewamy do jagód łyżeczkę mąki ziemniaczanej wymieszanej z odrobiną wody i szybko zagotowujemy. Ser rozgniatamy widelcem w misce na gładką masę - nie musimy tego robić bardzo dokładnie. Żółtka oddzielamy od białek. Żółtka dodajemy do sera razem z mąką i mieszamy. Z białek ubijamy pianę i dodajemy do ciasta. Stolnicę lub blat kuchenny oprószamy mąką. Z ciasta formujemy wałeczek, który dzielimy na kawałki - na podłużne kluseczki. Pierogi leniwe wrzucamy na osolony wrzątek - woda nie powinna ostro wrzeć, niech lekko mruga. Kluski gotujemy do chwili, aż wypłyną na wierzch. Podajemy leniwe pierogi polane sosem jagodowym i śmietanką. Smacznego!