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Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Puszyste leniwe pierogi z sosem jagodowym

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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pierogi
Pierogi leniwe z sosem jagodowym to wakacyjny hit/Shutterstock
W piątek zjemy lekki obiad. Taki, którzy przygotujemy w mig, a będzie pyszny i sycący. Proponujemy klasykę, danie popularne i uwielbiane. W piątek gotujemy kluski leniwe, zwane też pierogami leniwymi. Są delikatna, puchate i bardzo smakowite. Zrobimy je z trzech składników. Podamy do nich sos jagodowy, bo przecież już jest sezon na jagody.

Kluski leniwe - albo jak kto woli pierogi leniwe - to klasyczne danie kuchni domowej i barowej. Są tanie i pyszne. Można je podawać na słodko, posypane cukrem i cynamonem, lub w wersji wytrawnej, polane złocistą bułką tartą, przyrumienioną na maśle. Tym razem podamy je ze śmietanką i gęstym sosem jagodowym.

Smaczny obiad dla rodziny

Dlaczego kluski leniwe zwane są też pierogami leniwymi? I skąd ten przymiotnik "leniwe"? Zapewne danie to wymyślił ktoś, komu nie chciało się lepić pierogów z serem białym, połączył więc ciasto z rozgniecionym twarogiem i wyszły pyszne kluseczki. Zdradzamy patent, co zrobić, żeby kluski leniwe były delikatne i lekkie jak chmurka. Potrzebne będą zaledwie trzy składników. Środowy obiad będzie gotowy w mig. Jedyną jego wadą może być to, że klusek leniwych zabraknie na dokładkę. Danie to jest bardzo tanie i pyszne, a składniki prawdopodobnie mamy w domu. Jeśli nie, wystarczy wypad do najbliższego sklepu.

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Sezon jagodowy w pełni

Sezon na dzikie jagody leśne (borówkę czarną) w Polsce trwa głównie od przełomu czerwca i lipca do końca sierpnia. Szczyt zbiorów i najlepszy smak owoców przypada na lipiec. Zajadamy się pierogami z jagodami i jagodziankami. Tym razem smak będzie również wspaniały, a roboty o wiele mniej - sos jagodowy robi robotę.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - puszyste pierogi leniwe z sosem jagodowym

Składniki

  • 0,5 kg tłustego twarogu
  • dwa jajka
  • 150 g mąki pszennej
  • 2 łyżki masła
  • bułka tarta
  • sól
  • 250 g jagód
  • 2 łyżki cukru
  • łyżeczka mąki ziemniaczanej
  • słodka śmietanka - pół szklanki

Przygotowanie

Najpierw robimy sos jagodowy. Jagody zagotowujemy z 2 łyżkami cukru i łyżką wody. By uzyskać aksamitną konsystencję, wlewamy do jagód łyżeczkę mąki ziemniaczanej wymieszanej z odrobiną wody i szybko zagotowujemy. Ser rozgniatamy widelcem w misce na gładką masę - nie musimy tego robić bardzo dokładnie. Żółtka oddzielamy od białek. Żółtka dodajemy do sera razem z mąką i mieszamy. Z białek ubijamy pianę i dodajemy do ciasta. Stolnicę lub blat kuchenny oprószamy mąką. Z ciasta formujemy wałeczek, który dzielimy na kawałki - na podłużne kluseczki. Pierogi leniwe wrzucamy na osolony wrzątek - woda nie powinna ostro wrzeć, niech lekko mruga. Kluski gotujemy do chwili, aż wypłyną na wierzch. Podajemy leniwe pierogi polane sosem jagodowym i śmietanką. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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