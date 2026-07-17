Babciny trik na miękką, elastyczną kapustę na gołąbki. Wlewamy to do wody i dzieją się cuda

Gołąbki to pyszne, tradycyjne polskie danie. Jedni robią nadzienie z samym mięsem, inni - z mięsem i ryżem. Czasem jada się gołąbki po prostu z chlebem, a czasem - z ziemniakami z wody. Każdy lubi co innego.

Historia gołąbków

Historia gołąbków jest długa. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata. Na Bałkanach to sarma, a na Bliskim Wschodzie - dolma. W kuchni szwedzkiej spotkamy się z kåldolmar. Używa się liści winogron lub liści kapusty.

Sposób na kapustę na gołąbki

Zanim zaczniemy robić gołąbki, trzeba odpowiednio przygotować kapustę. Liście muszą być elastyczne i miękkie, by można było w nie zawinąć nadzienie. Bierzemy więc główkę kapusty, wycinamy delikatnie głąb i wrzucamy do dużego garnka, w który gotuje się woda. Czy to wystarczy? Otóż nie. Warto dodać do wody, w której parzymy kapustę na gołąbki trochę octu i cukru. Robimy to z umiarem, bo nie chcemy kapusty zamarynować. Dodatek octu i cukru sprawi, że liście zachowają elastyczność.

Tak przygotujemy kapustę na gołąbki - instrukcja krok po kroku

Najpierw wycinam głąb z kapusty. W dużym garnku zagotowuję wodę i dodajemy do niej cukier i ocet - po łyżce cukru i łyżce octu na 2 litry wody. Mieszamy i wkładam główkę kapusty do garnka tak, by głąb - a raczej miejsce po głąbie - był na dole garnka. Zagotowujemy wodę. Sprawdzamy raz na kilka minut, czy wierzchnie liście już dają się zdjąć - jeśli tak, wykładamy ostrożnie kapustę na talerz, zdejmujemy liście i znowu wkładamy główkę kapusty do garnka - robimy tak, aż będziemy mieć wystarczającą dużo liści kapusty do zawijania farszu.

Przepis na idealne gołąbki

Składniki

główka młodej kapusty

pół kilograma mięsa mielonego - może być wieprzowe, może być drobiowe

2 cebule

puszka pomidorów pokrojonych w kostkę

2 ząbki czosnku

sól

pieprz

jajko

olej do smażenia

2 łyżki mąki

2 łyżki śmietanki

szklanka bulionu

Przygotowanie

Kapustę dzielimy na liście i parzymy wrzątkiem. Ścinamy delikatnie grube nerwy. Cebulę siekamy i podsmażamy na oleju. Mięso mielone przekładamy do miski, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, przyprawy, cebulę i jajko. Dobrze wyrabiamy masę mięsną. Na każdy liść kapusty nakładamy farsz mięsny i zawijamy. Gołąbki układamy ciasno w płaskim rondlu, zalewamy połową szklanki bulionu i pomidorami. Dusimy pod przykrywką na małym ogniu ok. godziny - jeśli za bardzo wygotuje się płyn, uzupełniamy delikatnie bulionem. Gdy gołąbki są gotowe, sos zaciągamy mąką i śmietanką. Gołąbki z młodej kapusty podajemy z ziemniakami, posypane koperkiem. Smacznego!