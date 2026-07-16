Zawsze pysznie i prosto. Grillowane krewetki z chili i czosnkiem z grillowanym melonem miodowym o nucie wanilii

Wiele osób rezygnuje jednak z takiej formy podania z powodu konieczności obierania. Jest na to prosty sposób - przed grillowaniem wystarczy naciąć pancerz ogona wzdłuż od spodu. Dzięki temu po upieczeniu mięso można bez problemu wyjąć widelcem, bez uciążliwego zdejmowania skorupki.

To danie zachwyca nie tylko krewetkami, ale również nietypowym dodatkiem. Grillowany melon miodowy zyskuje na ruszcie zupełnie nowy charakter. Pod wpływem wysokiej temperatury jego naturalne cukry lekko się karmelizują, a miąższ staje się bardziej aromatyczny i delikatny. Połączenie słodkiego melona z pikantnym masłem waniliowym, czosnkiem i chili tworzy zaskakująco harmonijną kompozycję smaków. Świeża rukola dodaje całości przyjemnej, lekko pieprzowej nuty, która doskonale równoważy słodycz owoców.

Składniki na grillowane krewetki z chili i czosnkiem z grillowanym melonem miodowym o nucie wanilii (4 porcje)

- garść rukoli, - 1 laska wanilii, - 80 g masła, - 1 ząbek czosnku, - ½–1 czerwonej papryczki chili, - sól i świeżo mielony pieprz, - ½ melona miodowego, - oliwa z oliwek, - 12–16 dużych krewetek (3–4 sztuki na osobę).

Przygotowanie krewetek z chili i czosnkiem z grillowanym melonem miodowym o nucie wanilii:

1. Na początku dokładnie umyj i osusz rukolę, usuń grubsze łodyżki. Laskę wanilii przekrój wzdłuż ostrym nożem i wyskrob ziarenka. Razem z przekrojoną laską dodaj je do niewielkiego rondelka z masłem. Czosnek obierz i drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Papryczkę chili pokrój w cienkie plasterki, wcześniej usuwając pestki, jeśli zależy Ci na łagodniejszym smaku. Dodaj czosnek i chili do masła, a następnie podgrzewaj całość na małym ogniu, aż masło całkowicie się rozpuści i przejdzie aromatem przypraw oraz wanilii. Nie doprowadzaj do przypalenia - wystarczy delikatne zagotowanie. Dopraw szczyptą soli i odstaw.

2. Melona przekrój na pół, usuń pestki i pokrój jedną połówkę na osiem równych cząstek. Odetnij skórkę, a miąższ delikatnie posmaruj oliwą z oliwek. Dzięki temu owoce nie będą przywierały do rusztu i uzyskają piękne ślady grillowania.

3. Krewetki opłucz pod zimną wodą i osusz papierowym ręcznikiem. Ostrym nożem natnij ogony od spodu, jednocześnie usuwając przewód pokarmowy. Taki sposób przygotowania sprawia, że po upieczeniu mięso łatwo oddzieli się od pancerza, zachowując jednocześnie pełnię smaku.

4. Rozgrzej grill do wysokiej temperatury. Krewetki układaj bezpośrednio nad żarem i grilluj około 2–3 minuty z każdej strony. Są gotowe, gdy mięso stanie się jędrne, nieprzezroczyste i lekko zaróżowione. Melona grilluj krócej - po około 1–2 minuty z każdej strony, tylko do momentu uzyskania wyraźnych śladów rusztu i lekkiej karmelizacji.

5. Na talerzach ułóż grillowane kawałki melona oraz gorące krewetki. Całość delikatnie posól, dopraw świeżo mielonym pieprzem i obficie polej gorącym masłem waniliowym z czosnkiem i chili. Na koniec posyp rukolą, która wniesie odrobinę świeżości i lekko pikantny akcent.

To danie doskonale sprawdzi się jako efektowna kolacja z grilla, lekki letni obiad lub przystawka podczas spotkań w ogrodzie. Najlepiej smakuje podane od razu po zdjęciu z rusztu, gdy masło wciąż jest gorące, a melon zachowuje swoją soczystość. Całość świetnie komponuje się z chrupiącą bagietką, którą można maczać w aromatycznym maśle, oraz dobrze schłodzonym różowym winem lub wytrawnym białym winem. To prosty przepis, który udowadnia, że kilka wysokiej jakości składników wystarczy, aby stworzyć eleganckie i wyjątkowo smaczne danie o wyrafinowanym charakterze.