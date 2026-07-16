Zawsze pysznie i prosto. Przepisy na dwie letnie sałatki pełne smaku: soczewica z halloumi i jagodami oraz kolorowa sałatka pomidorowa

Przepis na kolorową sałatka pomidorową (dla 4 osób):

Składniki: - 600 g sezonowych pomidorów, - sól, - ocet balsamiczny biały (lub ocet winny biały), - 20 g orzeszków piniowych, - 150 g kwaśnej śmietany, - 50 g miąższu mango, świeżego lub z puszki, - oliwa z oliwek, - kilka liści bazylii.

Wykonanie sałatki z pomidorów: 1. Pokrój pomidory na połówki, plasterki lub ćwiartki (wedle uznania) i posól je. Skrop octem i odstaw. Podpraż orzeszki piniowe na suchej patelni. Dopraw śmietanę solą i wymieszaj. Pokrój miąższ mango w kostkę. 2. Rozprowadź śmietanę na talerzach, tworząc kolisty wzór za pomocą łyżki. Pomidory skrop oliwą i oliwek u ułóż na śmietanie. Na pomidorach rozłóż mango, posyp orzeszkami piniowymi i podawaj.

Przepis na sałatkę z soczewicy z halloumi i jagodami (dla 2 osób)

Składniki: - 80 g czerwonej soczewicy, - 5 łyżek zimnego bulionu warzywnego, - 1 łyżeczka ostrej musztardy, - 4 łyżki octu winnego białego, - 1 łyżeczka miodu, - 1 mała czerwona cebula, - 2 gałązki kolendry (lub koperku lub pietruszki), - garść liści szpinaku i sałaty, - 200-300 g halloumi, - 100 g jagód, - świeżo zmielony czarny pieprz, sól, - oliwa z oliwek.

Wykonanie sałatki z soczewicy z halloumi i jagodami: 1. Soczewicę ugotować w osolonej wodzie przez około 6-8 minut. Powinna być miękka, ale nadal jędrna. Odcedzić i opłukać pod zimną wodą. Odsączyć na sitku. Wymieszać bulion, musztardę, ocet, miód i 4 łyżki oliwy z oliwek. Przekroić cebulę na pół, obrać, drobno pokroić i wymieszać z winegretem. Doprawić winegret solą. Drobno posiekać kolendrę i wmieszać w sos. Umyć szpinak i sałatę, dobrze odwirować. 2. Pokroić halloumi na kawałki i smażyć przez 3-4 minuty z każdej strony aż się zrumieni na rozgrzanej patelni z 4 łyżkami oleju. Doprawić pieprzem. Po usmażeniu zdjąć z patelni. Na patelnię wsypać jagody. Smażyć krótko, aż jagody będą błyszczące. 3. Wymieszać soczewicę z winegretem, dodać szpinak i sałatę, doprawić do smaku solą i octem. Ułożyć na talerzach lub półmisku z pieczonym serem i jagodami.