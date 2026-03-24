Składniki (4 porcje)

• 1 pęczek zielonych szparagów (ok. 400 g)

• 4 jajka

• 1 garść rukoli lub miksu sałat

• 8–10 pomidorków koktajlowych

• 1 mała czerwona cebula (opcjonalnie)

• 1 łyżka pestek słonecznika lub płatków migdałów

Sos miodowo-musztardowy:

1 łyżka miodu

1 łyżka musztardy (dijon lub sarepskiej)

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Szparagi powinny być jędrne, sprężyste, z zamkniętymi główkami. Nie mogą być zwiędłe ani łykowate.

Przygotowanie jajek

Jajka włożyć do zimnej wody i gotować 8-9 minut od momentu zagotowania.

Przełożyć do zimnej wody, obrać po ostudzeniu.

Można pokroić je w ćwiartki lub plastry - ćwiartki wyglądają bardziej efektownie na półmisku.

Przygotowanie szparagów

Odłamać zdrewniałe końcówki (same pękną w odpowiednim miejscu).

Gotować w osolonej wodzie 3-4 minuty lub zblanszować - powinny pozostać lekko chrupiące.

Po ugotowaniu przełożyć do zimnej wody, aby zatrzymać kolor.

Odsączyć i pokroić na mniejsze kawałki (ok. 3-4 cm).

Nie należy ich rozgotować - zbyt miękkie stracą sprężystość i świeżość.

Przygotowanie sosu

W miseczce połączyć miód, musztardę, sok z cytryny i oliwę.

Wymieszać energicznie do uzyskania gładkiej, lekko kremowej konsystencji.

Doprawić solą i pieprzem.

Sos powinien być wyraźny, lekko słodko-ostry, ale nie dominujący.

Składanie sałatki

Na półmisku rozłożyć rukolę lub sałatę.

Ułożyć szparagi, pomidorki przekrojone na pół oraz plasterki lub ćwiartki jajek.

Opcjonalnie dodać cienko pokrojoną czerwoną cebulę.

Całość polać sosem tuż przed podaniem.

Posypać pestkami lub płatkami migdałów dla delikatnej chrupkości.

Jak sprawdzić, czy sałatka jest idealna

szparagi są jędrne i jasnozielone

jajka mają kremowe, nieprzesuszone żółtko

sos równomiernie otula składniki, ale nie zalewa ich

całość wygląda lekko i świeżo

Najczęstsze błędy

rozgotowane szparagi - robią się miękkie i wodniste

zbyt duża ilość sosu

przygotowanie zbyt wcześnie i wymieszanie - sałata więdnie

niedoprawiony sos (to on nadaje charakter całemu daniu)

Jak podawać

Najlepiej na szerokim półmisku, z widocznymi warstwami składników.

Można udekorować świeżym szczypiorkiem, rzeżuchą lub startą skórką z cytryny.

Dobrze komponuje się z białą kiełbasą, pieczonym schabem, pasztetem lub jako lżejsza alternatywa dla tradycyjnej sałatki jarzynowej.

To danie świeże, eleganckie i bardzo wiosenne, wprowadza na wielkanocny stół kolor i lekkość, równoważąc cięższe, tradycyjne potrawy.