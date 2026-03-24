- Sos miodowo-musztardowy:
- Przygotowanie jajek
- Przygotowanie szparagów
- Przygotowanie sosu
- Składanie sałatki
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (4 porcje)
• 1 pęczek zielonych szparagów (ok. 400 g)
• 4 jajka
• 1 garść rukoli lub miksu sałat
• 8–10 pomidorków koktajlowych
• 1 mała czerwona cebula (opcjonalnie)
• 1 łyżka pestek słonecznika lub płatków migdałów
Sos miodowo-musztardowy:
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżka musztardy (dijon lub sarepskiej)
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Szparagi powinny być jędrne, sprężyste, z zamkniętymi główkami. Nie mogą być zwiędłe ani łykowate.
Przygotowanie jajek
Jajka włożyć do zimnej wody i gotować 8-9 minut od momentu zagotowania.
Przełożyć do zimnej wody, obrać po ostudzeniu.
Można pokroić je w ćwiartki lub plastry - ćwiartki wyglądają bardziej efektownie na półmisku.
Przygotowanie szparagów
Odłamać zdrewniałe końcówki (same pękną w odpowiednim miejscu).
Gotować w osolonej wodzie 3-4 minuty lub zblanszować - powinny pozostać lekko chrupiące.
Po ugotowaniu przełożyć do zimnej wody, aby zatrzymać kolor.
Odsączyć i pokroić na mniejsze kawałki (ok. 3-4 cm).
Nie należy ich rozgotować - zbyt miękkie stracą sprężystość i świeżość.
Przygotowanie sosu
W miseczce połączyć miód, musztardę, sok z cytryny i oliwę.
Wymieszać energicznie do uzyskania gładkiej, lekko kremowej konsystencji.
Doprawić solą i pieprzem.
Sos powinien być wyraźny, lekko słodko-ostry, ale nie dominujący.
Składanie sałatki
Na półmisku rozłożyć rukolę lub sałatę.
Ułożyć szparagi, pomidorki przekrojone na pół oraz plasterki lub ćwiartki jajek.
Opcjonalnie dodać cienko pokrojoną czerwoną cebulę.
Całość polać sosem tuż przed podaniem.
Posypać pestkami lub płatkami migdałów dla delikatnej chrupkości.
Jak sprawdzić, czy sałatka jest idealna
- szparagi są jędrne i jasnozielone
- jajka mają kremowe, nieprzesuszone żółtko
- sos równomiernie otula składniki, ale nie zalewa ich
- całość wygląda lekko i świeżo
Najczęstsze błędy
- rozgotowane szparagi - robią się miękkie i wodniste
- zbyt duża ilość sosu
- przygotowanie zbyt wcześnie i wymieszanie - sałata więdnie
- niedoprawiony sos (to on nadaje charakter całemu daniu)
Jak podawać
Najlepiej na szerokim półmisku, z widocznymi warstwami składników.
Można udekorować świeżym szczypiorkiem, rzeżuchą lub startą skórką z cytryny.
Dobrze komponuje się z białą kiełbasą, pieczonym schabem, pasztetem lub jako lżejsza alternatywa dla tradycyjnej sałatki jarzynowej.
To danie świeże, eleganckie i bardzo wiosenne, wprowadza na wielkanocny stół kolor i lekkość, równoważąc cięższe, tradycyjne potrawy.
