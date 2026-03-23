Składniki (1 rolada, ok. 8-10 plastrów)

1 duży filet z indyka (ok. 800-1000 g),

150 g świeżego szpinaku

6-8 suszonych pomidorów w oleju

100 g serka kremowego (naturalnego)

(naturalnego) 1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy (jeśli pomidory nie są bardzo oleiste)

sól i świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: ½ łyżeczki suszonego tymianku lub oregano

Mięso powinno być świeże, jasnoróżowe, bez nadmiaru błon i wilgoci.

Przygotowanie nadzienia

Na patelni rozgrzać oliwę. Dodać przeciśnięty czosnek i krótko podsmażyć. Dodać szpinak i smażyć do momentu, aż zwiędnie i odparuje nadmiar wody. Ostudzić. Posiekać suszone pomidory. W misce połączyć szpinak, pomidory i serek kremowy.

Doprawić pieprzem oraz ewentualnie ziołami.

Masa powinna być zwarta i aromatyczna – nie może być wodnista.

Przygotowanie mięsa

Filet z indyka rozciąć wzdłuż i rozłożyć jak książkę.

Delikatnie rozbić tłuczkiem przez folię spożywczą, aby uzyskać równą warstwę (ok. 1,5-2 cm grubości).

Oprószyć solą i pieprzem z obu stron.

Nie należy zbyt cienko rozbijać mięsa - roladę trudniej będzie zwinąć.

Formowanie rolady

Na rozłożonym mięsie równomiernie rozprowadzić nadzienie, zostawiając około 2 cm wolnego brzegu.

Zwinąć ciasno w roladę, dociskając nadzienie.

Związać sznurkiem kuchennym lub owinąć ściśle folią do pieczenia.

Roladę można lekko obsmażyć z każdej strony na patelni, aby zamknąć pory mięsa.

Pieczenie

Piekarnik nagrzać do 180°C.

Piec około 45-60 minut (w zależności od wielkości rolady).

Mięso powinno osiągnąć wewnątrz ok. 72-75°C.

Po upieczeniu odstawić na 10-15 minut przed krojeniem.

Dzięki temu soki równomiernie się rozprowadzą i plastry będą soczyste.

Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa

mięso jest jasne w środku, bez surowych fragmentów,

sok wypływający po nakłuciu jest klarowny ,

, rolada trzyma kształt przy krojeniu,

nadzienie nie wypływa.

Najczęstsze błędy

Zbyt cienko rozbite mięso - pęka podczas zwijania.

Niewystarczające odparowanie szpinaku - nadzienie jest wodniste.

Krojenie od razu po wyjęciu z piekarnika.

Zbyt długie pieczenie - mięso staje się suche.

Jak podawać

Pokroić w plastry o grubości około 1-1,5 cm. Ułożyć na półmisku, eksponując kolorowy przekrój.