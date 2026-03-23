- Składniki (1 rolada, ok. 8-10 plastrów)
- Przygotowanie nadzienia
- Przygotowanie mięsa
- Formowanie rolady
- Pieczenie
- Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (1 rolada, ok. 8-10 plastrów)
- 1 duży filet z indyka (ok. 800-1000 g),
- 150 g świeżego szpinaku
- 6-8 suszonych pomidorów w oleju
- 100 g serka kremowego (naturalnego)
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka oliwy (jeśli pomidory nie są bardzo oleiste)
- sól i świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie: ½ łyżeczki suszonego tymianku lub oregano
Mięso powinno być świeże, jasnoróżowe, bez nadmiaru błon i wilgoci.
Przygotowanie nadzienia
- Na patelni rozgrzać oliwę.
- Dodać przeciśnięty czosnek i krótko podsmażyć.
- Dodać szpinak i smażyć do momentu, aż zwiędnie i odparuje nadmiar wody.
- Ostudzić.
- Posiekać suszone pomidory.
- W misce połączyć szpinak, pomidory i serek kremowy.
Doprawić pieprzem oraz ewentualnie ziołami.
Masa powinna być zwarta i aromatyczna – nie może być wodnista.
Przygotowanie mięsa
Filet z indyka rozciąć wzdłuż i rozłożyć jak książkę.
Delikatnie rozbić tłuczkiem przez folię spożywczą, aby uzyskać równą warstwę (ok. 1,5-2 cm grubości).
Oprószyć solą i pieprzem z obu stron.
Nie należy zbyt cienko rozbijać mięsa - roladę trudniej będzie zwinąć.
Formowanie rolady
Na rozłożonym mięsie równomiernie rozprowadzić nadzienie, zostawiając około 2 cm wolnego brzegu.
Zwinąć ciasno w roladę, dociskając nadzienie.
Związać sznurkiem kuchennym lub owinąć ściśle folią do pieczenia.
Roladę można lekko obsmażyć z każdej strony na patelni, aby zamknąć pory mięsa.
Pieczenie
Piekarnik nagrzać do 180°C.
Piec około 45-60 minut (w zależności od wielkości rolady).
Mięso powinno osiągnąć wewnątrz ok. 72-75°C.
Po upieczeniu odstawić na 10-15 minut przed krojeniem.
Dzięki temu soki równomiernie się rozprowadzą i plastry będą soczyste.
Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa
- mięso jest jasne w środku, bez surowych fragmentów,
- sok wypływający po nakłuciu jest klarowny,
- rolada trzyma kształt przy krojeniu,
- nadzienie nie wypływa.
Najczęstsze błędy
Zbyt cienko rozbite mięso - pęka podczas zwijania.
Niewystarczające odparowanie szpinaku - nadzienie jest wodniste.
Krojenie od razu po wyjęciu z piekarnika.
Zbyt długie pieczenie - mięso staje się suche.
Jak podawać
Pokroić w plastry o grubości około 1-1,5 cm. Ułożyć na półmisku, eksponując kolorowy przekrój.
