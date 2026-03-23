Wielkanocna tradycja w nowym wydaniu

W polskiej tradycji wielkanocnej jajka symbolizują życie, odrodzenie i nowy początek. Nic więc dziwnego, że pojawiają się na stołach w wielu odsłonach, a jedną z najpopularniejszych są jajka faszerowane. Przygotowanie ich jest proste: ugotowane na twardo jajka kroi się na pół, wyjmuje żółtka, łączy z dodatkami i ponownie nadziewa białka.

Choć klasyczne przepisy z pieczarkami, tuńczykiem czy wędzonym łososiem cieszą się popularnością, coraz więcej osób szuka nowych smaków. Jedną z najbardziej oryginalnych i jednocześnie zdrowych wersji są jajka faszerowane awokado.

Jak przygotować jajka faszerowane z magicznym składnikiem - awokado?

Składniki:

5 jajek ugotowanych na twardo,

1 dojrzałe awokado,

2 -3 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego (dla lżejszej wersji),

1 łyżeczka soku z limonki,

sól i świeżo zmielony pieprz do smaku,

szczypiorek lub kiełki do dekoracji.

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo przez 8–10 minut, następnie zalej zimną wodą, obierz i przekrój na pół. Wyjmij żółtka i przełóż je do miski.

Awokado przekrój, usuń pestkę, a miąższ dodaj do żółtek .

Dodaj majonez (lub jogurt) i sok z limonki, a następnie wszystko zblenduj lub rozgnieć widelcem na kremową masę.

Dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj.

Farszem napełnij połówki jajek.

Posyp szczypiorkiem lub kiełkami, opcjonalnie oprósz papryką dla koloru i delikatnego aromatu.

Korzyści z awokado w wielkanocnym farszu

Awokado nie tylko nadaje jajkom kremowej konsystencji, ale jest też bogate w wartości odżywcze. Zawiera zdrowe tłuszcze, w tym kwas oleinowy, który wspiera pracę serca i pomaga obniżać poziom złego cholesterolu.

To także źródło witamin C, E i A, które działają jako przeciwutleniacze, oraz witamin z grupy B i potasu, korzystnie wpływających na układ nerwowy. Kwas foliowy zawarty w awokado jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży.

Należy jednak pamiętać, że awokado jest owocem kalorycznym (ok. 160 kcal w 100 g), więc w połączeniu z majonezem farsz staje się dość sycący. Dlatego faszerowanych jajek lepiej nie przesadzać z ilością na stole.

Jak podać jajka, by zachwyciły gości

Dla efektu wizualnego możesz użyć różnych dodatków: od kiełków rzodkiewki, przez drobno pokrojone warzywa, po odrobinę wędzonego łososia.

Jajka można serwować na dużej desce lub półmisku, posypując świeżymi ziołami i lekko oprószając kolorową papryką.

Awokado sprawia, że farsz jest delikatny i kremowy - idealny dla gości lub dzieci, które mogą nie przepadać za tradycyjnym majonezowym smakiem.

Ten przepis to doskonała propozycja, jeśli chcesz połączyć tradycję Wielkanocy z nowoczesnym, zdrowym smakiem. Faszerowane jajka z awokado nie tylko wyglądają efektownie, ale także zachwycają kremową konsystencją i delikatnym aromatem – idealne na świąteczny stół.