Czym różni się fit burger od klasycznego?

Podstawą jest jakość mięsa i dodatków. W wersji fit wybieramy chudą wołowinę, najlepiej świeżo mieloną, bez zbędnych dodatków. Zamiast ciężkich sosów stawiamy na lekkie alternatywy, a bułkę często zastępujemy pełnoziarnistą lub nawet liśćmi sałaty.

Sekret idealnego fit burgera

Najważniejsze jest mięso, dobrej jakości wołowina o niskiej zawartości tłuszczu. Formujemy kotlet bez dodatku bułki tartej czy jajka, wystarczy odrobina soli i pieprzu. Smażymy krótko lub grillujemy, aby zachować soczystość.

Ważne są także dodatki - świeże warzywa, które dodają chrupkości i lekkości.

Kompozycja składników

Fit burger świetnie smakuje z:

  • pełnoziarnistą bułką lub bez pieczywa,
  • świeżą sałatą,
  • pomidorem,
  • ogórkiem,
  • czerwoną cebulą,
  • lekkim sosem jogurtowym lub musztardowym.

Można również dodać awokado, które dostarczy zdrowych tłuszczów.

Sposób przygotowania

  1. Formujemy kotlet z mielonej wołowiny.
  2. Grillujemy lub smażymy bez nadmiaru tłuszczu.
  3. Przygotowujemy warzywa i sos.
  4. Składamy burgera.
  5. Podajemy od razu.

Dlaczego warto?

Fit burger wołowy to świetne źródło białka, witamin i minerałów. Jest sycący, ale nie obciąża organizmu. To dowód na to, że zdrowe jedzenie może być równie smaczne jak klasyczne fast foody.