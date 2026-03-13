W prostocie siła. Przygotujemy to danie szybko, a jest więcej niż smaczne. Chętnie zjedzą je także dzieci. Jeśli podamy do tego frytki, będzie pełnia szczęścia. Klopsy z dorsza w pomidorach przygotujemy szybko i nie jest to danie drogie. Za to naprawdę pyszne i łatwe do przyrządzenia.

Sekret pulchnych i puszystych klopsów z dorsza

Klopsy z dorsza będą puszyste i pulchne, jeśli do mięsa z ryby dodamy ugotowany ziemniak i namoczoną w mleku bułkę.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pulpety rybne mają wiele zalet. Najważniejszą jest to, że pulpety rybne zjedzą także ci, którzy boją się jeść ryby z powodu ości. Nawet zapewnienia, że akurat ta ryba nie ma prawie ości - np. dorsz czy łosoś - nie są w stanie przekonać taką osobę do zjedzenia ryby. Z pulpetami problemu nie ma - ości nie ma, mięso ryby jest pulchne i puszyste. Do klopsów z dorszaw pomidorach pasują doskonale frytki lub ziemniaki. Do tego kiszona kapusta i mamy obiad jak marzenie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - klopsy z dorsza w pomidorach

Składniki

1 kg mięsa z dorsza (może być filet),

1 ugotowany średni ziemniak

łyżka musztardy

2 jajka,

160 g czerstwej bułki,

150 ml mleka,

40 g bułki tartej + do obtaczania,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu cytrynowego,

szczypta gałki muszkatołowej,

szczypiorek,

puszka pokrojonych pomidorów

pół szklanki bulionu warzywnego - może być z kostki

2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę

pół łyżeczki suszonej bazylii

łyżka oliwy z oliwek

Przygotowanie

Filety z dorsza przepuszczamy przez maszynkę lub rozdrabniamy w malakserze razem z ugotowanym ziemniakiem. Czerstwą bułkę namaczamy w mleku, potem ją dobrze odciskamy. Zmielone mięso dorsza mieszamy z posiekanym szczypiorkiem, bułką, jajkami, bułką tartą, gałką muszkatołową, solą i pieprzem cytrynowym. Wyrabiamy masę tak, by miała jednolitą konsystencję. Moczymy ręce w zimnej wodzie i formujemy pulpety wielkości dużego orzecha włoskiego. W szerokim rondlu lub głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy czosnek i po pół minuty wlewamy pomidory z puszki. Dodajemy bulion i bazylię. Pulpety układamy w sosie, rondel przykrywamy i dusimy na wolnym ogniu ok. 20 minut. Klopsy z dorszaw pomidorach gotowe. Smacznego!