- Składniki (10 połówek jajek)
- Przygotowanie jajek
- Przygotowanie pasty z makreli
- Faszerowanie jajek
- Jak sprawdzić, czy farsz jest idealny
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (10 połówek jajek)
- 5 jajek
- 1 mała wędzona makrela (ok. 150 g czystego mięsa bez ości i skóry)
- 1-2 łyżki serka kremowego lub majonezu
- 1 łyżeczka chrzanu (lub więcej, do smaku)
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- 1 łyżka drobno posiekanego szczypiorku
- świeżo mielony pieprz do smaku
Makrela powinna być świeża, aromatyczna, bez gorzkiego posmaku i dokładnie oczyszczona z ości.
Przygotowanie jajek
Jajka włożyć do zimnej wody i gotować 8–9 minut od momentu zagotowania.
Przełożyć do zimnej wody i całkowicie ostudzić.
Obrać, przekroić wzdłuż na połówki i delikatnie wyjąć żółtka.
Białka powinny pozostać w całości, bez uszkodzeń – to one będą „miseczką” dla farszu.
Przygotowanie pasty z makreli
Mięso makreli rozdrobnić widelcem w misce.
Dodać żółtka, serek kremowy (lub majonez), chrzan oraz sok z cytryny.
Wymieszać na gładką, kremową masę.
Dodać szczypiorek i doprawić pieprzem.
Masa powinna być wyrazista, lekko pikantna, ale nie dominująca. Jeśli jest zbyt gęsta – można dodać odrobinę więcej serka. Jeśli zbyt rzadka – warto wstawić ją na chwilę do lodówki.
Faszerowanie jajek
Masę przełożyć łyżeczką lub za pomocą rękawa cukierniczego do połówek białek.
Farsz można lekko „nadbudować”, tworząc dekoracyjny kopczyk.
Po przygotowaniu jajka schłodzić minimum 1 godzinę przed podaniem.
Jak sprawdzić, czy farsz jest idealny
- jest kremowy, ale stabilny
- nie rozpływa się na białkach
- wyczuwalny jest smak makreli i delikatna ostrość chrzanu
- nie jest przesolony (makrela sama w sobie jest słona)
Najczęstsze błędy
- niedokładne usunięcie ości z makreli
- zbyt duża ilość chrzanu – farsz staje się zbyt ostry
- zbyt rzadka masa
- podanie w temperaturze pokojowej – tracą świeżość
Jak podawać
Ułożyć na półmisku na liściach sałaty lub rukoli. Można udekorować szczypiorkiem, koperkiem albo odrobiną świeżo startego chrzanu. Dobrze komponują się z białą kiełbasą, wędlinami, sałatkami wiosennymi i pieczywem.
To danie konkretne, aromatyczne i bardzo wielkanocne – tradycyjne w formie, ale z nowoczesnym, bardziej wyrazistym smakiem.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję