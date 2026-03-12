Składniki (10 połówek jajek)

5 jajek

1 mała wędzona makrela (ok. 150 g czystego mięsa bez ości i skóry)

1-2 łyżki serka kremowego lub majonezu

1 łyżeczka chrzanu (lub więcej, do smaku)

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżka drobno posiekanego szczypiorku

świeżo mielony pieprz do smaku

Makrela powinna być świeża, aromatyczna, bez gorzkiego posmaku i dokładnie oczyszczona z ości.

Przygotowanie jajek

Jajka włożyć do zimnej wody i gotować 8–9 minut od momentu zagotowania.

Przełożyć do zimnej wody i całkowicie ostudzić.

Obrać, przekroić wzdłuż na połówki i delikatnie wyjąć żółtka.

Białka powinny pozostać w całości, bez uszkodzeń – to one będą „miseczką” dla farszu.

Przygotowanie pasty z makreli

Mięso makreli rozdrobnić widelcem w misce.

Dodać żółtka, serek kremowy (lub majonez), chrzan oraz sok z cytryny.

Wymieszać na gładką, kremową masę.

Dodać szczypiorek i doprawić pieprzem.

Masa powinna być wyrazista, lekko pikantna, ale nie dominująca. Jeśli jest zbyt gęsta – można dodać odrobinę więcej serka. Jeśli zbyt rzadka – warto wstawić ją na chwilę do lodówki.

Faszerowanie jajek

Masę przełożyć łyżeczką lub za pomocą rękawa cukierniczego do połówek białek.

Farsz można lekko „nadbudować”, tworząc dekoracyjny kopczyk.

Po przygotowaniu jajka schłodzić minimum 1 godzinę przed podaniem.

Jak sprawdzić, czy farsz jest idealny

jest kremowy, ale stabilny

nie rozpływa się na białkach

wyczuwalny jest smak makreli i delikatna ostrość chrzanu

i delikatna ostrość chrzanu nie jest przesolony (makrela sama w sobie jest słona)

Najczęstsze błędy

niedokładne usunięcie ości z makreli

zbyt duża ilość chrzanu – farsz staje się zbyt ostry

zbyt rzadka masa

podanie w temperaturze pokojowej – tracą świeżość

Jak podawać

Ułożyć na półmisku na liściach sałaty lub rukoli. Można udekorować szczypiorkiem, koperkiem albo odrobiną świeżo startego chrzanu. Dobrze komponują się z białą kiełbasą, wędlinami, sałatkami wiosennymi i pieczywem.

To danie konkretne, aromatyczne i bardzo wielkanocne – tradycyjne w formie, ale z nowoczesnym, bardziej wyrazistym smakiem.