To jeden z tych dodatków do pieczywa, które przygotowuje się błyskawicznie, a smakują jak domowe smarowidło z dobrej delikatesowej kuchni.
Pasta najlepiej smakuje świeżo przygotowana, ale można ją także przechowywać w lodówce do następnego dnia.
Składniki (ok. 3-4 porcje)
- 170 g tuńczyka w sosie własnym (po odsączeniu)
- 150 g gęstego jogurtu greckiego (min. 10% tłuszczu)
- 100 g ogórka kiszonego
- 30 g świeżego szczypiorku
- 2 jajka ugotowane na twardo (ok. 120 g)
- 1 łyżeczka musztardy dijon (ok. 10 g)
- sól morska do smaku (ok. 3 g)
- świeżo mielony czarny pieprz (ok. 2 g)
Tuńczyk powinien być dobrze odsączony, aby pasta nie była wodnista. Najlepiej sprawdza się ryba w sosie własnym.
Przygotowanie pasty
Tuńczyka odsączyć z zalewy na sicie i przełożyć do miski.
Rozgnieść widelcem na drobniejsze kawałki.
Jajka ugotowane na twardo obrać ze skorupek i zetrzeć na drobnej tarce bezpośrednio do miski z tuńczykiem.
Ogórka kiszonego pokroić w bardzo drobną kostkę i lekko odcisnąć z nadmiaru soku.
Szczypiorek drobno posiekać.
Do składników dodać jogurt grecki oraz musztardę.
Całość doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem.
Dokładnie wymieszać, aż powstanie gęsta, kremowa pasta.
Jak sprawdzić, czy pasta ma idealną konsystencję
- jest gęsta i kremowa
- łatwo rozsmarowuje się na pieczywie
- nie jest wodnista
- składniki są równomiernie połączone
Jeśli pasta jest zbyt gęsta, można dodać 1–2 łyżki jogurtu.
Najczęstsze błędy
- niedokładnie odsączony tuńczyk – pasta robi się wodnista
- zbyt dużo jogurtu – konsystencja staje się zbyt rzadka
- zbyt duże kawałki ogórka – pasta gorzej się rozsmarowuje
- •brak doprawienia – smak staje się płaski
Jak podawać
Pastę najlepiej podawać na świeżym pieczywie żytnim lub pełnoziarnistym.
Świetnie sprawdzi się także jako nadzienie do tortilli, kanapek na wynos lub dodatek do krakersów.
Można ją posypać dodatkowym szczypiorkiem albo skropić kilkoma kroplami soku z cytryny dla świeższego smaku
