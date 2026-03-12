To jeden z tych dodatków do pieczywa, które przygotowuje się błyskawicznie, a smakują jak domowe smarowidło z dobrej delikatesowej kuchni.

Pasta najlepiej smakuje świeżo przygotowana, ale można ją także przechowywać w lodówce do następnego dnia.

Składniki (ok. 3-4 porcje)

170 g tuńczyka w sosie własnym (po odsączeniu)

150 g gęstego jogurtu greckiego (min. 10% tłuszczu)

100 g ogórka kiszonego

30 g świeżego szczypiorku

2 jajka ugotowane na twardo (ok. 120 g)

1 łyżeczka musztardy dijon (ok. 10 g)

sól morska do smaku (ok. 3 g)

świeżo mielony czarny pieprz (ok. 2 g)

Reklama

Tuńczyk powinien być dobrze odsączony, aby pasta nie była wodnista. Najlepiej sprawdza się ryba w sosie własnym.

Przygotowanie pasty

Tuńczyka odsączyć z zalewy na sicie i przełożyć do miski.

Rozgnieść widelcem na drobniejsze kawałki.

Jajka ugotowane na twardo obrać ze skorupek i zetrzeć na drobnej tarce bezpośrednio do miski z tuńczykiem.

Ogórka kiszonego pokroić w bardzo drobną kostkę i lekko odcisnąć z nadmiaru soku.

Szczypiorek drobno posiekać.

Do składników dodać jogurt grecki oraz musztardę.

Całość doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem.

Dokładnie wymieszać, aż powstanie gęsta, kremowa pasta.

Jak sprawdzić, czy pasta ma idealną konsystencję

jest gęsta i kremowa

łatwo rozsmarowuje się na pieczywie

nie jest wodnista

składniki są równomiernie połączone

Jeśli pasta jest zbyt gęsta, można dodać 1–2 łyżki jogurtu.

Najczęstsze błędy

niedokładnie odsączony tuńczyk – pasta robi się wodnista

zbyt dużo jogurtu – konsystencja staje się zbyt rzadka

zbyt duże kawałki ogórka – pasta gorzej się rozsmarowuje

•brak doprawienia – smak staje się płaski

Jak podawać

Pastę najlepiej podawać na świeżym pieczywie żytnim lub pełnoziarnistym.

Świetnie sprawdzi się także jako nadzienie do tortilli, kanapek na wynos lub dodatek do krakersów.

Można ją posypać dodatkowym szczypiorkiem albo skropić kilkoma kroplami soku z cytryny dla świeższego smaku