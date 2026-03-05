Świąteczne potrawy wielkanocne mają długą historię i często nawiązują do dawnych zwyczajów. W przeciwieństwie do Wigilii, kiedy na stole pojawiają się dania postne, wielkanocny posiłek jest znacznie bardziej obfity. Tradycyjnie pojawiają się na nim mięsa, wędliny, jajka oraz różnego rodzaju ciasta.

Nie może zabraknąć także produktów poświęconych wcześniej w wielkanocnym koszyczku. Jajka symbolizują nowe życie, chrzan oznacza siłę i zdrowie, a wędlina dostatek. Wszystkie te produkty często trafiają później na świąteczny stół w różnych potrawach.

W wielu domach przygotowania do Wielkanocy zaczynają się nawet kilka dni wcześniej. Piecze się wtedy ciasta, przygotowuje sałatki, a także marynuje mięso do pieczenia. Dzięki temu w świąteczny poranek można skupić się przede wszystkim na wspólnym czasie z rodziną.

Żurek wielkanocny

Składniki:

1 litr zakwasu na żurek

1,5 litra bulionu

300 g białej kiełbasy

2 ziemniaki

2 ząbki czosnku

2 łyżki śmietany

majeranek

sól i pieprz

Przygotowanie:

Bulion zagotuj, dodaj pokrojone ziemniaki i białą kiełbasę. Następnie wlej zakwas i dopraw czosnkiem oraz majerankiem.

Na koniec dodaj śmietanę i podawaj z jajkiem na twardo.

Biała kiełbasa pieczona

Składniki:

600 g białej kiełbasy

2 cebule

2 łyżki musztardy

1 łyżka miodu

majeranek

pieprz

Przygotowanie:

Kiełbasę ułóż w naczyniu żaroodpornym z cebulą. Posmaruj mieszanką musztardy, miodu i przypraw.

Piecz około 35 minut w temperaturze 180°C.

Jajka faszerowane

Składniki:

6 jajek

2 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

szczypiorek

sól i pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo i przekrój na pół. Żółtka wymieszaj z majonezem i musztardą, dopraw.

Napełnij farszem białka i posyp szczypiorkiem.

Sałatka jarzynowa

Składniki:

4 marchewki

3 ziemniaki

1 pietruszka

kawałek selera

4 jajka

3 ogórki kiszone

1 puszka groszku

3–4 łyżki majonezu

Przygotowanie:

Warzywa ugotuj, ostudź i pokrój w kostkę. Dodaj jajka, ogórki i groszek.

Wymieszaj z majonezem i dopraw do smaku.