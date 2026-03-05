Świąteczne potrawy wielkanocne mają długą historię i często nawiązują do dawnych zwyczajów. W przeciwieństwie do Wigilii, kiedy na stole pojawiają się dania postne, wielkanocny posiłek jest znacznie bardziej obfity. Tradycyjnie pojawiają się na nim mięsa, wędliny, jajka oraz różnego rodzaju ciasta.
Nie może zabraknąć także produktów poświęconych wcześniej w wielkanocnym koszyczku. Jajka symbolizują nowe życie, chrzan oznacza siłę i zdrowie, a wędlina dostatek. Wszystkie te produkty często trafiają później na świąteczny stół w różnych potrawach.
W wielu domach przygotowania do Wielkanocy zaczynają się nawet kilka dni wcześniej. Piecze się wtedy ciasta, przygotowuje sałatki, a także marynuje mięso do pieczenia. Dzięki temu w świąteczny poranek można skupić się przede wszystkim na wspólnym czasie z rodziną.
Żurek wielkanocny
Składniki:
- 1 litr zakwasu na żurek
- 1,5 litra bulionu
- 300 g białej kiełbasy
- 2 ziemniaki
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki śmietany
- majeranek
- sól i pieprz
Przygotowanie:
Bulion zagotuj, dodaj pokrojone ziemniaki i białą kiełbasę. Następnie wlej zakwas i dopraw czosnkiem oraz majerankiem.
Na koniec dodaj śmietanę i podawaj z jajkiem na twardo.
Biała kiełbasa pieczona
Składniki:
- 600 g białej kiełbasy
- 2 cebule
- 2 łyżki musztardy
- 1 łyżka miodu
- majeranek
- pieprz
Przygotowanie:
Kiełbasę ułóż w naczyniu żaroodpornym z cebulą. Posmaruj mieszanką musztardy, miodu i przypraw.
Piecz około 35 minut w temperaturze 180°C.
Jajka faszerowane
Składniki:
- 6 jajek
- 2 łyżki majonezu
- 1 łyżeczka musztardy
- szczypiorek
- sól i pieprz
Przygotowanie:
Jajka ugotuj na twardo i przekrój na pół. Żółtka wymieszaj z majonezem i musztardą, dopraw.
Napełnij farszem białka i posyp szczypiorkiem.
Sałatka jarzynowa
Składniki:
- 4 marchewki
- 3 ziemniaki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 4 jajka
- 3 ogórki kiszone
- 1 puszka groszku
- 3–4 łyżki majonezu
Przygotowanie:
Warzywa ugotuj, ostudź i pokrój w kostkę. Dodaj jajka, ogórki i groszek.
Wymieszaj z majonezem i dopraw do smaku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję