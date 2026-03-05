Sałatka jarzynowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Trudno wyobrazić sobie bez niej świąteczny stół, szczególnie podczas Wielkanocy. W wielu domach przygotowuje się ją według rodzinnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Choć składniki są bardzo proste, sekret idealnej sałatki jarzynowej tkwi w odpowiednich proporcjach oraz sposobie krojenia warzyw. Najlepiej smakują te ugotowane w całości, a następnie pokrojone w drobną kostkę. Dzięki temu sałatka ma odpowiednią strukturę i wszystkie smaki dobrze się ze sobą łączą.
Nie bez znaczenia jest także majonez. To on nadaje potrawie kremowej konsystencji i charakterystycznego smaku. W wielu domach dodaje się również odrobinę musztardy, która delikatnie podkreśla aromat warzyw.
Sałatka jarzynowa ma jeszcze jedną zaletę - można ją przygotować wcześniej. Po kilku godzinach w lodówce smaki jeszcze lepiej się przenikają, a potrawa staje się jeszcze smaczniejsza.
Nic więc dziwnego, że to właśnie ona od lat króluje na wielkanocnym stole obok jajek, żurku czy białej kiełbasy.
Składniki
- 4 marchewki
- 3 ziemniaki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 4 jajka
- 3 ogórki kiszone
- 1 mała cebula
- 1 puszka groszku konserwowego
- 3–4 łyżki majonezu
- 1 łyżeczka musztardy (opcjonalnie)
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
1. Marchewkę, pietruszkę, seler i ziemniaki ugotuj w całości w lekko osolonej wodzie. Najlepiej zrobić to dzień wcześniej - wtedy warzywa łatwiej się kroją.
2. Jajka ugotuj na twardo przez około 8-9 minut. Następnie ostudź je i obierz ze skorupki.
3. Ugotowane warzywa, jajka oraz ogórki kiszone pokrój w drobną kostkę. Cebulę posiekaj bardzo drobno.
4. Odsącz groszek z zalewy i dodaj do pozostałych składników.
5. Do miski dodaj majonez, ewentualnie musztardę, sól i pieprz. Wszystko dokładnie wymieszaj.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję