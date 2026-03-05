Sałatka jarzynowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Trudno wyobrazić sobie bez niej świąteczny stół, szczególnie podczas Wielkanocy. W wielu domach przygotowuje się ją według rodzinnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Choć składniki są bardzo proste, sekret idealnej sałatki jarzynowej tkwi w odpowiednich proporcjach oraz sposobie krojenia warzyw. Najlepiej smakują te ugotowane w całości, a następnie pokrojone w drobną kostkę. Dzięki temu sałatka ma odpowiednią strukturę i wszystkie smaki dobrze się ze sobą łączą.

Nie bez znaczenia jest także majonez. To on nadaje potrawie kremowej konsystencji i charakterystycznego smaku. W wielu domach dodaje się również odrobinę musztardy, która delikatnie podkreśla aromat warzyw.

Sałatka jarzynowa ma jeszcze jedną zaletę - można ją przygotować wcześniej. Po kilku godzinach w lodówce smaki jeszcze lepiej się przenikają, a potrawa staje się jeszcze smaczniejsza.

Nic więc dziwnego, że to właśnie ona od lat króluje na wielkanocnym stole obok jajek, żurku czy białej kiełbasy.

Składniki

4 marchewki

3 ziemniaki

1 pietruszka

kawałek selera

4 jajka

3 ogórki kiszone

1 mała cebula

1 puszka groszku konserwowego

3–4 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

1. Marchewkę, pietruszkę, seler i ziemniaki ugotuj w całości w lekko osolonej wodzie. Najlepiej zrobić to dzień wcześniej - wtedy warzywa łatwiej się kroją.

2. Jajka ugotuj na twardo przez około 8-9 minut. Następnie ostudź je i obierz ze skorupki.

3. Ugotowane warzywa, jajka oraz ogórki kiszone pokrój w drobną kostkę. Cebulę posiekaj bardzo drobno.

4. Odsącz groszek z zalewy i dodaj do pozostałych składników.

5. Do miski dodaj majonez, ewentualnie musztardę, sól i pieprz. Wszystko dokładnie wymieszaj.