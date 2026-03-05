Dlaczego warto wekować zupy?

Wekowanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotując większą porcję zupy, można podzielić ją na kilka słoików i przechować na później. Zupy w słoikach skracają czas przygotowania obiadu, ograniczają marnowanie żywności i pozwalają kontrolować skład produktów. Z rosołu gotowanego w niedziele, można wyczarować zupy na każdy dzień tygodnia.

Jakie zupy najlepiej się sprawdzą?

  • zupa pomidorowa
  • krupnik
  • zupa jarzynowa
  • barszcz czerwony
  • zupa krem (np. dyniowa lub marchewkowa)
  • rosół

Zupy z mięsem wymagają dokładniejszej pasteryzacji.

Jak prawidłowo wekować zupy?

  1. Przygotuj zupę bez śmietany i makaronu.
  2. Przelej gorącą zupę do wyparzonych słoików.
  3. Dokładnie zakręć.
  4. Pasteryzuj 20–30 minut.
  5. Po pasteryzacji odwróć słoiki
  6. Sprawdź, czy wieczka się zassały.

Jak długo można przechowywać?

Wekowane zupy przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu. Po otwarciu trzymaj w lodówce i spożyj w ciągu 1–2 dni.

Wekowanie to tradycyjna metoda przechowywania żywności, która pozwala mieć domowy obiad gotowy w kilka minut. To wygodne i zdrowe rozwiązanie na zabiegany tydzień.