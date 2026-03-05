Dlaczego warto wekować zupy?

Wekowanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotując większą porcję zupy, można podzielić ją na kilka słoików i przechować na później. Zupy w słoikach skracają czas przygotowania obiadu, ograniczają marnowanie żywności i pozwalają kontrolować skład produktów. Z rosołu gotowanego w niedziele, można wyczarować zupy na każdy dzień tygodnia.

Jakie zupy najlepiej się sprawdzą?

zupa pomidorowa

krupnik

zupa jarzynowa

barszcz czerwony

zupa krem (np. dyniowa lub marchewkowa)

lub marchewkowa) rosół

Zupy z mięsem wymagają dokładniejszej pasteryzacji.

Jak prawidłowo wekować zupy?

Przygotuj zupę bez śmietany i makaronu. Przelej gorącą zupę do wyparzonych słoików. Dokładnie zakręć. Pasteryzuj 20–30 minut. Po pasteryzacji odwróć słoiki Sprawdź, czy wieczka się zassały.

Jak długo można przechowywać?

Wekowane zupy przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu. Po otwarciu trzymaj w lodówce i spożyj w ciągu 1–2 dni.

Wekowanie to tradycyjna metoda przechowywania żywności, która pozwala mieć domowy obiad gotowy w kilka minut. To wygodne i zdrowe rozwiązanie na zabiegany tydzień.