Dlaczego warto wekować zupy?
Wekowanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotując większą porcję zupy, można podzielić ją na kilka słoików i przechować na później. Zupy w słoikach skracają czas przygotowania obiadu, ograniczają marnowanie żywności i pozwalają kontrolować skład produktów. Z rosołu gotowanego w niedziele, można wyczarować zupy na każdy dzień tygodnia.
Jakie zupy najlepiej się sprawdzą?
- zupa pomidorowa
- krupnik
- zupa jarzynowa
- barszcz czerwony
- zupa krem (np. dyniowa lub marchewkowa)
- rosół
Zupy z mięsem wymagają dokładniejszej pasteryzacji.
Jak prawidłowo wekować zupy?
- Przygotuj zupę bez śmietany i makaronu.
- Przelej gorącą zupę do wyparzonych słoików.
- Dokładnie zakręć.
- Pasteryzuj 20–30 minut.
- Po pasteryzacji odwróć słoiki
- Sprawdź, czy wieczka się zassały.
Jak długo można przechowywać?
Wekowane zupy przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu. Po otwarciu trzymaj w lodówce i spożyj w ciągu 1–2 dni.
Wekowanie to tradycyjna metoda przechowywania żywności, która pozwala mieć domowy obiad gotowy w kilka minut. To wygodne i zdrowe rozwiązanie na zabiegany tydzień.
