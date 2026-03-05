Najważniejszy jest wybór dobrego mięsa oraz odpowiednie duszenie. Schab nie należy do najtłustszych rodzajów mięsa, dlatego łatwo może stać się twardy, jeśli będzie przygotowywany zbyt krótko lub w zbyt wysokiej temperaturze. Właśnie dlatego w tym przepisie mięso najpierw krótko się obsmaża, a później powoli dusi w aromatycznym sosie.
Podczas duszenia schab nabiera miękkości i przechodzi smakiem przypraw oraz cebuli. Dzięki temu sos staje się głęboki i bardzo aromatyczny. To danie świetnie smakuje zarówno z ziemniakami, kaszą, jak i kluskami śląskimi.
Bitki schabowe to także bardzo uniwersalny obiad. Można je przygotować na zwykły dzień w tygodniu, ale równie dobrze sprawdzą się podczas rodzinnego obiadu w weekend. Wiele osób uważa, że następnego dnia smakują nawet lepiej, ponieważ sos staje się jeszcze bardziej intensywny.
Jeśli szukasz prostego przepisu na klasyczny, sycący obiad, bitki ze schabu w sosie własnym będą doskonałym wyborem.
Składniki
- 600–700 g schabu bez kości
- 1 duża cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1,5 szklanki bulionu (warzywnego lub mięsnego)
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2–3 łyżki oleju lub masła klarowanego
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżeczka majeranku
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
Sposób przygotowania
1. Przygotowanie mięsa
Schab pokrój w plastry o grubości około 1–1,5 cm. Każdy kawałek delikatnie rozbij tłuczkiem do mięsa. Następnie oprósz mięso solą i pieprzem oraz lekko obtocz w mące.
2. Obsmażanie
Na patelni rozgrzej olej lub masło klarowane. Ułóż kawałki mięsa i smaż przez około 2–3 minuty z każdej strony, aż lekko się zarumienią.
3. Przygotowanie aromatycznej bazy
Cebulę pokrój w piórka, a czosnek drobno posiekaj. Dodaj je do mięsa i smaż przez chwilę, aż cebula się zeszkli.
4. Duszenie mięsa
Wlej bulion, dodaj liść laurowy, ziele angielskie oraz majeranek. Przykryj patelnię lub przełóż wszystko do garnka i duś na małym ogniu przez około 40–50 minut, aż mięso będzie bardzo miękkie.
