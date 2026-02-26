- Składniki (4-6 porcji)
Składniki (4-6 porcji)
- 1 kg ziemniaków
- 3-4 średnie cebule
- 300-400 g kiełbasy (wieprzowa, podwawelska lub śląska)
- 2-3 łyżki smalcu lub oleju
- sól i pieprz do smaku
W PRL tłuszcz i kiełbasa były dodatkiem sycącym, a ziemniaki stanowiły bazę dania.
Przygotowanie
Ziemniaki obrać i pokroić w większą kostkę. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Kiełbasę pokroić w plastry lub półplasterki.
W dużym garnku lub naczyniu żaroodpornym rozgrzać smalec/olej. Układać warstwami: ziemniaki, cebula, kiełbasa, lekko posolić i popieprzyć. Powtórzyć warstwy, aż do wyczerpania składników.
Duszenie/Pieczenie
Przykryć pokrywką lub folią aluminiową i dusić na małym ogniu około 40–50 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C lub na kuchence, aż ziemniaki będą miękkie, a kiełbasa i cebula aromatyczne. Co jakiś czas można delikatnie wymieszać, żeby warstwy się połączyły.
Jak sprawdzić, czy prażonki są gotowe
Ziemniaki powinny być miękkie, cebula szklista, kiełbasa dobrze podsmażona i aromatyczna. Po wymieszaniu składniki tworzą jednolitą, sycącą całość.
Najczęstsze błędy
- ziemniaki niedogotowane - twarde w środku
- za mało tłuszczu - danie suche
- mieszanie za wcześnie - warstwy się rozpadają, aromaty mniej się łączą
Jak podawano w PRL
Podawano na ciepło, często prosto z naczynia, na talerzu bez ozdób, z dodatkiem ogórków kiszonych lub kapusty kiszonej. Tanie, tłuste i sycące, idealne na rodzinny obiad w każdy weekend.
