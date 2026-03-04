Dlaczego warto przygotować pulpety duszone?

Pulpety w sosie grzybowym to danie, które łączy prostotę wykonania z wyjątkowym smakiem. Nie wymaga drogich składników ani skomplikowanych technik kulinarnych. Wystarczy dobre mięso, świeże grzyby i kilka podstawowych dodatków.

To potrawa uniwersalna, można ją przygotować z pieczarek, borowików, podgrzybków lub z suszonych grzybów, które nadadzą sosowi głębszego aromatu.

Składniki

Na pulpety:

600 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe)

1 jajko

1 mała cebula

1 kajzerka namoczona w mleku

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

sól, pieprz, szczypta majeranku

Na sos grzybowy:

400 g grzybów świeżych lub mrożonych

1 cebula

1 łyżka masła

1 łyżka oleju

1 łyżka mąki

500 ml bulionu

3 łyżki śmietany 18%

sól, pieprz, natka pietruszki

Przygotowanie pulpetów

Kajzerkę odciśnij i wymieszaj z mięsem. Dodaj jajko, cebulę, czosnek oraz przyprawy. Wyrób masę na jednolitą konsystencję i uformuj kulki. Możesz je lekko obsmażyć lub od razu dusić w sosie.

Przygotowanie sosu grzybowego

Na maśle i oleju zeszklij cebulę, następnie dodaj pokrojone grzyby i smaż, aż odparują wodę. Posyp mąką i wymieszaj. Stopniowo wlewaj bulion, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku.

Do gotowego sosu włóż pulpety i duś pod przykryciem około 25 minut, aż mięso będzie miękkie i soczyste.

Z czym podawać?

Pulpety najlepiej smakują z ziemniakami puree, kaszą, ryżem lub świeżym pieczywem. Całość warto posypać natką pietruszki.

Duszone pulpety w sosie grzybowym to danie, które zawsze się sprawdza. Proste, tradycyjne i pełne domowego smaku – idealne na rodzinny obiad.