Dlaczego warto przygotować pulpety duszone?
Pulpety w sosie grzybowym to danie, które łączy prostotę wykonania z wyjątkowym smakiem. Nie wymaga drogich składników ani skomplikowanych technik kulinarnych. Wystarczy dobre mięso, świeże grzyby i kilka podstawowych dodatków.
To potrawa uniwersalna, można ją przygotować z pieczarek, borowików, podgrzybków lub z suszonych grzybów, które nadadzą sosowi głębszego aromatu.
Składniki
Na pulpety:
- 600 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe)
- 1 jajko
- 1 mała cebula
- 1 kajzerka namoczona w mleku
- 1 ząbek czosnku (opcjonalnie)
- sól, pieprz, szczypta majeranku
Na sos grzybowy:
- 400 g grzybów świeżych lub mrożonych
- 1 cebula
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oleju
- 1 łyżka mąki
- 500 ml bulionu
- 3 łyżki śmietany 18%
- sól, pieprz, natka pietruszki
Przygotowanie pulpetów
Kajzerkę odciśnij i wymieszaj z mięsem. Dodaj jajko, cebulę, czosnek oraz przyprawy. Wyrób masę na jednolitą konsystencję i uformuj kulki. Możesz je lekko obsmażyć lub od razu dusić w sosie.
Przygotowanie sosu grzybowego
Na maśle i oleju zeszklij cebulę, następnie dodaj pokrojone grzyby i smaż, aż odparują wodę. Posyp mąką i wymieszaj. Stopniowo wlewaj bulion, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku.
Do gotowego sosu włóż pulpety i duś pod przykryciem około 25 minut, aż mięso będzie miękkie i soczyste.
Z czym podawać?
Pulpety najlepiej smakują z ziemniakami puree, kaszą, ryżem lub świeżym pieczywem. Całość warto posypać natką pietruszki.
Duszone pulpety w sosie grzybowym to danie, które zawsze się sprawdza. Proste, tradycyjne i pełne domowego smaku – idealne na rodzinny obiad.
