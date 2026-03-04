Składniki (4-6 porcji)
- 500 g ziemniaków
- 100–150 g boczku wędzonego lub słoniny
- 1-2 marchewki
- 1 pietruszka (korzeń)
- 1 cebula
- sól i pieprz do smaku
- liść laurowy i ziele angielskie (opcjonalnie)
- 2-3 litry wody
W PRL warzywa korzeniowe były podstawą, boczek dodawał aromatu i tłuszczu.
Przygotowanie
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Marchew i pietruszkę pokroić w plasterki lub kostkę. Boczek pokroić w drobną kostkę, cebulę w kostkę lub piórka.
W garnku podsmażyć boczek z cebulą, aż lekko się zrumienią. Dodać marchew, pietruszkę i ziemniaki, zalać wodą. Doprawić solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Gotować na małym ogniu około 30–40 minut, aż ziemniaki będą miękkie.
Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa
Ziemniaki powinny być miękkie, marchewka i pietruszka ugotowane, a zupa lekko zagęszczona od rozgotowanych ziemniaków i aromatu boczku.
Najczęstsze błędy
- ziemniaki niedogotowane - twarde w środku
- smażenie boczku na zbyt dużym ogniu - przypalony aromat
- za dużo wody - zupa zbyt wodnista
Jak podawano w PRL
Najczęściej na gorąco, z kromką chleba lub bułką. Prosta, sycąca i tania klasyka domowej kuchni codziennej.
