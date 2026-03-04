Składniki (4-6 porcji)

500 g ziemniaków

100–150 g boczku wędzonego lub słoniny

1-2 marchewki

1 pietruszka (korzeń)

1 cebula

sól i pieprz do smaku

liść laurowy i ziele angielskie (opcjonalnie)

2-3 litry wody

W PRL warzywa korzeniowe były podstawą, boczek dodawał aromatu i tłuszczu.

Przygotowanie

Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Marchew i pietruszkę pokroić w plasterki lub kostkę. Boczek pokroić w drobną kostkę, cebulę w kostkę lub piórka.

W garnku podsmażyć boczek z cebulą, aż lekko się zrumienią. Dodać marchew, pietruszkę i ziemniaki, zalać wodą. Doprawić solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Gotować na małym ogniu około 30–40 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

Ziemniaki powinny być miękkie, marchewka i pietruszka ugotowane, a zupa lekko zagęszczona od rozgotowanych ziemniaków i aromatu boczku.

Najczęstsze błędy

ziemniaki niedogotowane - twarde w środku

smażenie boczku na zbyt dużym ogniu - przypalony aromat

aromat za dużo wody - zupa zbyt wodnista

Jak podawano w PRL

Najczęściej na gorąco, z kromką chleba lub bułką. Prosta, sycąca i tania klasyka domowej kuchni codziennej.