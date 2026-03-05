rozwiń

Składniki (6 porcji)

  • 6 plastrów wołowiny (z udźca lub zrazowej dolnej, ok. 150 g każdy)
  • 2 ogórki kiszone
  • 100 g wędzonego boczku
  • 1 duża cebula
  • 1 łyżka musztardy
  • 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • 2 łyżki mąki (opcjonalnie, do oprószenia)
  • 2 łyżki oleju lub smalcu
  • ok. 1,5 szklanki bulionu lub wody
Proste składniki i odpowiednie proporcje są kluczowe, nadzienie ma podkreślać smak mięsa, nie dominować.

Przygotowanie mięsa

Plastry wołowiny cienko rozbić przez folię spożywczą. Oprószyć solą i pieprzem. Każdy plaster cienko posmarować musztardą.

Na jednym końcu ułożyć pasek ogórka kiszonego, odrobinę pokrojonego boczku i kilka piórek cebuli. Zawinąć ciasno w roladkę, boki lekko podwinąć do środka. Spiąć wykałaczką lub obwiązać nitką kuchenną.

Obsmażanie i duszenie

Roladki można delikatnie oprószyć mąką, dzięki temu sos będzie bardziej gęsty.

Na rozgrzanym tłuszczu obsmażyć zrazy z każdej strony na złoty kolor. To ważny etap, bo nadaje głębi smaku.

Dodać liść laurowy i ziele angielskie. Wlać bulion tak, by przykrywał mięso do połowy.

Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 1,5 godziny. Mięso powinno mięknąć powoli. W razie potrzeby uzupełniać płyn.

Pod koniec można odkryć naczynie i lekko zredukować sos.

Jak sprawdzić, czy zrazy są gotowe

  • mięso jest bardzo miękkie i łatwo się kroi
  • po przekrojeniu widać wyraźne warstwy nadzienia
  • sos jest aromatyczny, lekko gęsty

Jeśli mięso nadal stawia opór, potrzebuje jeszcze czasu.

Najczęstsze błędy

  • zbyt grubo rozbite mięso
  • krótkie duszenie
  • zbyt mało płynu - mięso może się przypalić
  • zbyt dużo nadzienia - roladki się rozpadną

Jak podawać

Na ciepło: z kluskami śląskimi, kaszą lub puree ziemniaczanym, polane sosem.

Na zimno: po wystudzeniu można pokroić w plastry, które prezentują się bardzo efektownie na półmisku.

Zrazy to danie spokojne, klasyczne i bardzo rodzinne. Wymagają czasu, ale właśnie ten czas buduje ich smak.