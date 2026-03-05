Składniki (6 porcji)

6 plastrów wołowiny (z udźca lub zrazowej dolnej, ok. 150 g każdy)

lub zrazowej dolnej, ok. 150 g każdy) 2 ogórki kiszone

100 g wędzonego boczku

1 duża cebula

1 łyżka musztardy

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

sól i świeżo mielony pieprz

2 łyżki mąki (opcjonalnie, do oprószenia)

2 łyżki oleju lub smalcu

ok. 1,5 szklanki bulionu lub wody

Proste składniki i odpowiednie proporcje są kluczowe, nadzienie ma podkreślać smak mięsa, nie dominować.

Przygotowanie mięsa

Plastry wołowiny cienko rozbić przez folię spożywczą. Oprószyć solą i pieprzem. Każdy plaster cienko posmarować musztardą.

Na jednym końcu ułożyć pasek ogórka kiszonego, odrobinę pokrojonego boczku i kilka piórek cebuli. Zawinąć ciasno w roladkę, boki lekko podwinąć do środka. Spiąć wykałaczką lub obwiązać nitką kuchenną.

Obsmażanie i duszenie

Roladki można delikatnie oprószyć mąką, dzięki temu sos będzie bardziej gęsty.

Na rozgrzanym tłuszczu obsmażyć zrazy z każdej strony na złoty kolor. To ważny etap, bo nadaje głębi smaku.

Dodać liść laurowy i ziele angielskie. Wlać bulion tak, by przykrywał mięso do połowy.

Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 1,5 godziny. Mięso powinno mięknąć powoli. W razie potrzeby uzupełniać płyn.

Pod koniec można odkryć naczynie i lekko zredukować sos.

Jak sprawdzić, czy zrazy są gotowe

mięso jest bardzo miękkie i łatwo się kroi

po przekrojeniu widać wyraźne warstwy nadzienia

nadzienia sos jest aromatyczny, lekko gęsty

Jeśli mięso nadal stawia opór, potrzebuje jeszcze czasu.

Najczęstsze błędy

zbyt grubo rozbite mięso

mięso krótkie duszenie

zbyt mało płynu - mięso może się przypalić

zbyt dużo nadzienia - roladki się rozpadną

Jak podawać

Na ciepło: z kluskami śląskimi, kaszą lub puree ziemniaczanym, polane sosem.

Na zimno: po wystudzeniu można pokroić w plastry, które prezentują się bardzo efektownie na półmisku.

Zrazy to danie spokojne, klasyczne i bardzo rodzinne. Wymagają czasu, ale właśnie ten czas buduje ich smak.