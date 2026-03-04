rozwiń

Składniki (4-6 porcji)

  • 1 królik (około 1,2-1,5 kg), podzielony na porcje
  • 2 cebule
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 marchewka (opcjonalnie)
  • 200 ml śmietany 18% lub 30%
  • 1 łyżka masła
  • 1 łyżka oleju
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • 1 liść laurowy
  • pęczek świeżego koperku
  • około 1 szklanki bulionu lub wody
Mięso z królika jest chude, dlatego tłuszcz (masło) i spokojne duszenie są kluczowe.

Przygotowanie mięsa

Porcje królika osuszyć i oprószyć solą oraz pieprzem.

W szerokim garnku lub głębokiej patelni rozgrzać masło z olejem. Obsmażyć mięso z każdej strony na złoty kolor – nie chodzi o pełne usmażenie, tylko o zamknięcie soków.

Zdjąć mięso, a na tym samym tłuszczu zeszklić pokrojoną cebulę i czosnek. Można dodać marchewkę pokrojoną w cienkie plasterki dla lekkiej słodyczy.

Duszenie

Włożyć mięso z powrotem do garnka. Dodać liść laurowy i wlać bulion tak, aby przykrył mięso do połowy.

Dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu około 60-75 minut. Mięso powinno mięknąć powoli, zbyt wysoka temperatura je wysuszy.

Pod koniec dodać śmietanę zahartowaną kilkoma łyżkami gorącego sosu. Delikatnie wymieszać. Posypać świeżo posiekanym koperkiem.

Jak sprawdzić, czy królik jest gotowy

  • mięso łatwo odchodzi od kości
  • jest jasne, miękkie i soczyste
  • sos ma kremową, lekko gęstą konsystencję

Jeśli mięso stawia opór, to znaczy, że potrzebuje jeszcze czasu.

Najczęstsze błędy

  • zbyt krótki czas duszenia - mięso będzie twarde
  • gotowanie na dużym ogniu
  • dodanie zimnej śmietany bez zahartowania - sos może się zwarzyć

Jak podawać

Na ciepło: z kluskami śląskimi, kopytkami lub młodymi ziemniakami. Świetnie pasuje też kasza jęczmienna.

Na zimno: po całkowitym wystudzeniu można podać w jasnym sosie na półmisku delikatne, eleganckie mięso do krojenia.

To danie ma w sobie coś bardzo wiosennego, jest lżejsze od tradycyjnych pieczeni, ale nadal świąteczne i efektowne.