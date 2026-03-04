- Składniki (4-6 porcji)
- Przygotowanie mięsa
- Duszenie
- Jak sprawdzić, czy królik jest gotowy
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (4-6 porcji)
- 1 królik (około 1,2-1,5 kg), podzielony na porcje
- 2 cebule
- 2 ząbki czosnku
- 1 marchewka (opcjonalnie)
- 200 ml śmietany 18% lub 30%
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oleju
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 liść laurowy
- pęczek świeżego koperku
- około 1 szklanki bulionu lub wody
Mięso z królika jest chude, dlatego tłuszcz (masło) i spokojne duszenie są kluczowe.
Przygotowanie mięsa
Porcje królika osuszyć i oprószyć solą oraz pieprzem.
W szerokim garnku lub głębokiej patelni rozgrzać masło z olejem. Obsmażyć mięso z każdej strony na złoty kolor – nie chodzi o pełne usmażenie, tylko o zamknięcie soków.
Zdjąć mięso, a na tym samym tłuszczu zeszklić pokrojoną cebulę i czosnek. Można dodać marchewkę pokrojoną w cienkie plasterki dla lekkiej słodyczy.
Duszenie
Włożyć mięso z powrotem do garnka. Dodać liść laurowy i wlać bulion tak, aby przykrył mięso do połowy.
Dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu około 60-75 minut. Mięso powinno mięknąć powoli, zbyt wysoka temperatura je wysuszy.
Pod koniec dodać śmietanę zahartowaną kilkoma łyżkami gorącego sosu. Delikatnie wymieszać. Posypać świeżo posiekanym koperkiem.
Jak sprawdzić, czy królik jest gotowy
- mięso łatwo odchodzi od kości
- jest jasne, miękkie i soczyste
- sos ma kremową, lekko gęstą konsystencję
Jeśli mięso stawia opór, to znaczy, że potrzebuje jeszcze czasu.
Najczęstsze błędy
- zbyt krótki czas duszenia - mięso będzie twarde
- gotowanie na dużym ogniu
- dodanie zimnej śmietany bez zahartowania - sos może się zwarzyć
Jak podawać
Na ciepło: z kluskami śląskimi, kopytkami lub młodymi ziemniakami. Świetnie pasuje też kasza jęczmienna.
Na zimno: po całkowitym wystudzeniu można podać w jasnym sosie na półmisku delikatne, eleganckie mięso do krojenia.
To danie ma w sobie coś bardzo wiosennego, jest lżejsze od tradycyjnych pieczeni, ale nadal świąteczne i efektowne.
