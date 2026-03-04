Składniki (4-6 porcji)

1 królik (około 1,2-1,5 kg), podzielony na porcje

na porcje 2 cebule

2 ząbki czosnku

1 marchewka (opcjonalnie)

200 ml śmietany 18% lub 30%

1 łyżka masła

1 łyżka oleju

sól i świeżo mielony pieprz

1 liść laurowy

pęczek świeżego koperku

około 1 szklanki bulionu lub wody

Reklama

Mięso z królika jest chude, dlatego tłuszcz (masło) i spokojne duszenie są kluczowe.

Przygotowanie mięsa

Porcje królika osuszyć i oprószyć solą oraz pieprzem.

W szerokim garnku lub głębokiej patelni rozgrzać masło z olejem. Obsmażyć mięso z każdej strony na złoty kolor – nie chodzi o pełne usmażenie, tylko o zamknięcie soków.

Zdjąć mięso, a na tym samym tłuszczu zeszklić pokrojoną cebulę i czosnek. Można dodać marchewkę pokrojoną w cienkie plasterki dla lekkiej słodyczy.

Duszenie

Włożyć mięso z powrotem do garnka. Dodać liść laurowy i wlać bulion tak, aby przykrył mięso do połowy.

Dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu około 60-75 minut. Mięso powinno mięknąć powoli, zbyt wysoka temperatura je wysuszy.

Pod koniec dodać śmietanę zahartowaną kilkoma łyżkami gorącego sosu. Delikatnie wymieszać. Posypać świeżo posiekanym koperkiem.

Jak sprawdzić, czy królik jest gotowy

mięso łatwo odchodzi od kości

jest jasne, miękkie i soczyste

sos ma kremową, lekko gęstą konsystencję

Jeśli mięso stawia opór, to znaczy, że potrzebuje jeszcze czasu.

Najczęstsze błędy

zbyt krótki czas duszenia - mięso będzie twarde

gotowanie na dużym ogniu

dodanie zimnej śmietany bez zahartowania - sos może się zwarzyć

Jak podawać

Na ciepło: z kluskami śląskimi, kopytkami lub młodymi ziemniakami. Świetnie pasuje też kasza jęczmienna.

Na zimno: po całkowitym wystudzeniu można podać w jasnym sosie na półmisku delikatne, eleganckie mięso do krojenia.

To danie ma w sobie coś bardzo wiosennego, jest lżejsze od tradycyjnych pieczeni, ale nadal świąteczne i efektowne.