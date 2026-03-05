Składniki (4-6 porcji)

500-600 g żeberek wieprzowych

500 g kapusty kiszonej

2-3 ziemniaki

1 cebula

1 marchewka

1-2 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku

2-3 litry wody

W PRL kapusta kiszona była podstawą taniej kuchni, dodawała smaku, aromatu i witamin.

Przygotowanie

Żeberka pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do garnka z wodą. Gotować przez około 20 minut, aż puszczą aromat i częściowo się ugotują.

Cebulę obrać i pokroić w kostkę, marchew w plasterki. Kapustę kiszoną odcisnąć i drobno posiekać. Dodać do garnka z żeberkami warzywa, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować na małym ogniu kolejne 30-40 minut, aż mięso i warzywa będą miękkie.

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i dodać na 15 minut przed końcem gotowania. Doprawić solą i pieprzem do smaku.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

Mięso powinno odchodzić od kości, ziemniaki miękkie, kapusta aromatyczna i lekko kwaśna. Zupa powinna być gęsta i pełna smaku.

Najczęstsze błędy

gotowanie na zbyt dużym ogniu - żeberka twardnieją

brak odciśnięcia kapusty - zupa zbyt kwaśna lub wodnista

lub wodnista dodanie ziemniaków za wcześnie - rozgotowane i rozpadające się

Jak podawano w PRL

Najczęściej z kromką chleba, czasem z dodatkiem gotowanej kiełbasy. Danie sycące, aromatyczne, tanie i szybkie do przygotowania w warunkach domowych lub stołówkowych.