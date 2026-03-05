Składniki (4-6 porcji)
- 500-600 g żeberek wieprzowych
- 500 g kapusty kiszonej
- 2-3 ziemniaki
- 1 cebula
- 1 marchewka
- 1-2 liście laurowe
- 3-4 ziarna ziela angielskiego
- sól i pieprz do smaku
- 2-3 litry wody
W PRL kapusta kiszona była podstawą taniej kuchni, dodawała smaku, aromatu i witamin.
Przygotowanie
Żeberka pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do garnka z wodą. Gotować przez około 20 minut, aż puszczą aromat i częściowo się ugotują.
Cebulę obrać i pokroić w kostkę, marchew w plasterki. Kapustę kiszoną odcisnąć i drobno posiekać. Dodać do garnka z żeberkami warzywa, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować na małym ogniu kolejne 30-40 minut, aż mięso i warzywa będą miękkie.
Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i dodać na 15 minut przed końcem gotowania. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa
Mięso powinno odchodzić od kości, ziemniaki miękkie, kapusta aromatyczna i lekko kwaśna. Zupa powinna być gęsta i pełna smaku.
Najczęstsze błędy
- gotowanie na zbyt dużym ogniu - żeberka twardnieją
- brak odciśnięcia kapusty - zupa zbyt kwaśna lub wodnista
- dodanie ziemniaków za wcześnie - rozgotowane i rozpadające się
Jak podawano w PRL
Najczęściej z kromką chleba, czasem z dodatkiem gotowanej kiełbasy. Danie sycące, aromatyczne, tanie i szybkie do przygotowania w warunkach domowych lub stołówkowych.
