Czym jest maniok?

Maniok to bulwiaste warzywo pochodzące z Ameryki Południowej, które dziś stanowi podstawę diety w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Roślina ta jest niezwykle odporna na trudne warunki klimatyczne – dobrze znosi suszę i ubogie gleby, dlatego w wielu regionach świata pełni rolę jednego z głównych źródeł pożywienia.

Bulwy manioku przypominają z wyglądu przerośniętą pietruszkę lub grubą, podłużną marchewkę o ciemnej, twardej skórce. W środku kryje się jasny, biały lub lekko kremowy miąższ. W polskich sklepach najczęściej można spotkać świeży maniok w większych marketach z działem produktów egzotycznych lub w sklepach specjalizujących się w żywności świata.

Warto wiedzieć, że surowy maniok zawiera naturalne związki, które w dużych ilościach mogą być szkodliwe, dlatego przed spożyciem zawsze należy go obrać i poddać obróbce termicznej – gotowaniu, pieczeniu lub smażeniu.

Jaki smak ma maniok?

Smak manioku jest łagodny, lekko słodkawy, z subtelną nutą orzechową. Nie jest tak wyrazisty jak ziemniak, dlatego doskonale chłonie przyprawy i dodatki. Po ugotowaniu jego konsystencja staje się delikatnie mączysta, ale jednocześnie zwarta.

Po usmażeniu lub upieczeniu maniok nabiera wyjątkowej chrupkości. Z zewnątrz tworzy się złocista, chrupiąca skórka, a w środku pozostaje miękki i delikatny. Właśnie dlatego frytki z manioku mają zupełnie inny charakter niż te tradycyjne – są bardziej zwarte, mniej wilgotne i dłużej zachowują strukturę.

Dzięki neutralnemu smakowi maniok świetnie sprawdza się zarówno w daniach wytrawnych, jak i w wersjach bardziej pikantnych – z papryką, czosnkiem, rozmarynem czy ostrą papryczką chili.

Właściwości odżywcze manioku

Maniok to przede wszystkim źródło węglowodanów złożonych, które dostarczają energii i zapewniają uczucie sytości na dłużej. Zawiera również błonnik pokarmowy, wspierający prawidłową pracę układu trawiennego.

W jego składzie znajdziemy także:

witaminę C,

witaminy z grupy B,

potas,

magnez,

wapń.

Choć maniok nie jest szczególnie bogaty w białko ani tłuszcze, stanowi wartościowy element diety jako źródło energii. Co ważne, naturalnie nie zawiera glutenu, dlatego może być alternatywą dla osób z celiakią lub nietolerancją glutenu.

Ze względu na wysoką zawartość skrobi jest produktem dość kalorycznym, dlatego – podobnie jak ziemniaki czy ryż – warto spożywać go w umiarkowanych ilościach, szczególnie jeśli dbamy o linię.

Czym się różnią frytki z manioku od frytek ziemniaczanych?

Różnice widać już na pierwszy rzut oka. Frytki z manioku są zazwyczaj bardziej jasne w środku i mają grubszą strukturę. Po przygotowaniu są wyraźnie bardziej zwarte i mniej kruche niż frytki ziemniaczane.

Najważniejsze różnice to:

konsystencja – maniok jest bardziej mięsisty i sprężysty,

– maniok jest bardziej mięsisty i sprężysty, chrupkość – po usmażeniu lub upieczeniu skórka jest wyjątkowo chrupiąca,

– po usmażeniu lub upieczeniu skórka jest wyjątkowo chrupiąca, smak – delikatnie słodkawy, mniej „ziemisty” niż w przypadku ziemniaków,

– delikatnie słodkawy, mniej „ziemisty” niż w przypadku ziemniaków, trwałość – frytki z manioku dłużej zachowują swoją strukturę i nie robią się tak szybko miękkie.

Jak zrobić frytki z manioku? Przepis krok po kroku

Przygotowanie frytek z manioku nie jest trudne, ale wymaga kilku dodatkowych kroków w porównaniu z ziemniakami.

Składniki:

1 duża bulwa manioku,

1–2 łyżki oleju (np. rzepakowego lub oliwy),

sól do smaku,

ulubione przyprawy (papryka słodka lub wędzona, czosnek granulowany, rozmaryn, chili).

Sposób przygotowania: