Sekret dobrej ogórkowej

Podstawą udanej ogórkowej są dobrej jakości ogórki kiszone - najlepiej domowe, jędrne i naturalnie fermentowane. Ważna jest kolejność dodawania składników, aby kwaśne ogórki nie zahamowały gotowania ryżu lub ziemniaków.

Składniki

  • 1,5 litra bulionu
  • 4–5 ogórków kiszonych
  • 1/2 szklanki ryżu
  • 2 ziemniaki (opcjonalnie)
  • 1 marchewka
  • kawałek selera
  • 1 mała cebula
  • 2 łyżki śmietany 18%
  • 1 łyżka masła
  • sól i pieprz
  • świeży koperek

Przygotowanie krok po kroku

  1. Podgrzej bulion i dodaj pokrojone warzywa.
  2. Gotuj do miękkości.
  3. Wsyp ryż i gotuj według czasu z opakowania.
  4. Zetrzyj ogórki i podsmaż je na maśle.
  5. Dodaj ogórki do zupy i gotuj kilka minut.
  6. Zahartuj śmietanę i wlej do garnka.
  7. Dopraw solą, pieprzem i koperkiem.

Ogórkowa z ryżem to klasyczna, domowa zupa o wyrazistym smaku. Najlepiej smakuje świeża, ale następnego dnia jest jeszcze bardziej aromatyczna.