Ogórkowa z ryżem to jedna z najbardziej charakterystycznych zup w polskiej kuchni. Jej lekko kwaśny smak i aromat kiszonych ogórków sprawiają, że trudno ją pomylić z inną. To prosty, sycący i rozgrzewający obiad idealny na każdą porę roku.
Sekret dobrej ogórkowej
Podstawą udanej ogórkowej są dobrej jakości ogórki kiszone - najlepiej domowe, jędrne i naturalnie fermentowane. Ważna jest kolejność dodawania składników, aby kwaśne ogórki nie zahamowały gotowania ryżu lub ziemniaków.
Składniki
- 1,5 litra bulionu
- 4–5 ogórków kiszonych
- 1/2 szklanki ryżu
- 2 ziemniaki (opcjonalnie)
- 1 marchewka
- kawałek selera
- 1 mała cebula
- 2 łyżki śmietany 18%
- 1 łyżka masła
- sól i pieprz
- świeży koperek
Przygotowanie krok po kroku
- Podgrzej bulion i dodaj pokrojone warzywa.
- Gotuj do miękkości.
- Wsyp ryż i gotuj według czasu z opakowania.
- Zetrzyj ogórki i podsmaż je na maśle.
- Dodaj ogórki do zupy i gotuj kilka minut.
- Zahartuj śmietanę i wlej do garnka.
- Dopraw solą, pieprzem i koperkiem.
Ogórkowa z ryżem to klasyczna, domowa zupa o wyrazistym smaku. Najlepiej smakuje świeża, ale następnego dnia jest jeszcze bardziej aromatyczna.
