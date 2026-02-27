Sekret dobrej ogórkowej

Podstawą udanej ogórkowej są dobrej jakości ogórki kiszone - najlepiej domowe, jędrne i naturalnie fermentowane. Ważna jest kolejność dodawania składników, aby kwaśne ogórki nie zahamowały gotowania ryżu lub ziemniaków.

Składniki

1,5 litra bulionu

4–5 ogórków kiszonych

1/2 szklanki ryżu

2 ziemniaki (opcjonalnie)

1 marchewka

kawałek selera

1 mała cebula

2 łyżki śmietany 18%

18% 1 łyżka masła

sól i pieprz

świeży koperek

Przygotowanie krok po kroku

Podgrzej bulion i dodaj pokrojone warzywa. Gotuj do miękkości. Wsyp ryż i gotuj według czasu z opakowania. Zetrzyj ogórki i podsmaż je na maśle. Dodaj ogórki do zupy i gotuj kilka minut. Zahartuj śmietanę i wlej do garnka. Dopraw solą, pieprzem i koperkiem.

Ogórkowa z ryżem to klasyczna, domowa zupa o wyrazistym smaku. Najlepiej smakuje świeża, ale następnego dnia jest jeszcze bardziej aromatyczna.