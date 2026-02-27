Składniki (4-6 porcji)

  • 300 g grochu łuskanego
  • 200-300 g wędzonego boczku lub mięsa wieprzowego (np. szynka, łopatka)
  • 1 cebula
  • 1 marchewka
  • 1 pietruszka
  • 1 liść laurowy
  • 2-3 ziarna ziela angielskiego
  • sól i pieprz do smaku
  • 2-3 litry wody
Groch i wędzone mięso to baza taniej, sycącej zupy, w PRL nic się nie marnowało, więc wszystko trafiało do jednego garnka.

Przygotowanie

Groch przepłukać i namoczyć przez kilka godzin lub na noc. Boczek lub mięso pokroić w kostkę, cebulę w drobną kostkę, marchew i pietruszkę w plasterki.

W dużym garnku zagotować wodę, dodać boczek lub mięso, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować około 20 minut, aż mięso lekko zmięknie. Dodać namoczony groch i warzywa. Gotować na małym ogniu około 40–50 minut, aż groch będzie miękki i zupa gęsta.

Doprawić solą i pieprzem do smaku. W razie potrzeby można lekko rozgnieść część grochu, żeby zagęścić zupę.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

Groch powinien być miękki, mięso soczyste i aromatyczne, zupa gęsta i pełna smaku. Po wymieszaniu składniki tworzą jednolitą, sycącą całość.

Najczęstsze błędy

  • groch niedogotowany - twardy i nieprzyjemny
  • gotowanie na zbyt dużym ogniu - mięso twardnieje
  • brak namoczenia grochu - zupa wydłuża czas gotowania

Jak podawano w PRL

Najczęściej gorącą, z kromką chleba lub bułką. Często jedzona w stołówkach zakładowych lub na biwakach. Danie tanie, pełne energii i bardzo sycące – klasyka kuchni „na ciężką pracę” w PRL.