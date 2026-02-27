Składniki (4-6 porcji)

300 g grochu łuskanego

200-300 g wędzonego boczku lub mięsa wieprzowego (np. szynka, łopatka)

(np. szynka, łopatka) 1 cebula

1 marchewka

1 pietruszka

1 liść laurowy

2-3 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku

2-3 litry wody

Groch i wędzone mięso to baza taniej, sycącej zupy, w PRL nic się nie marnowało, więc wszystko trafiało do jednego garnka.

Przygotowanie

Groch przepłukać i namoczyć przez kilka godzin lub na noc. Boczek lub mięso pokroić w kostkę, cebulę w drobną kostkę, marchew i pietruszkę w plasterki.

W dużym garnku zagotować wodę, dodać boczek lub mięso, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować około 20 minut, aż mięso lekko zmięknie. Dodać namoczony groch i warzywa. Gotować na małym ogniu około 40–50 minut, aż groch będzie miękki i zupa gęsta.

Doprawić solą i pieprzem do smaku. W razie potrzeby można lekko rozgnieść część grochu, żeby zagęścić zupę.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

Groch powinien być miękki, mięso soczyste i aromatyczne, zupa gęsta i pełna smaku. Po wymieszaniu składniki tworzą jednolitą, sycącą całość.

Najczęstsze błędy

groch niedogotowany - twardy i nieprzyjemny

i nieprzyjemny gotowanie na zbyt dużym ogniu - mięso twardnieje

brak namoczenia grochu - zupa wydłuża czas gotowania

Jak podawano w PRL

Najczęściej gorącą, z kromką chleba lub bułką. Często jedzona w stołówkach zakładowych lub na biwakach. Danie tanie, pełne energii i bardzo sycące – klasyka kuchni „na ciężką pracę” w PRL.