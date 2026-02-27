rozwiń

Składniki (4-6 porcji)

  • 500 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowego lub samo wieprzowe)
  • 3-4 jajka ugotowane na twardo
  • 1 czerstwa bułka namoczona w mleku
  • 1 cebula, drobno posiekana
  • 1 jajko surowe do masy mięsnej
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 łyżeczka majeranku lub innych ulubionych przypraw
  • bułka tarta do posypania formy
  • masło lub olej do natłuszczenia formy
Dzięki jajkom pieczeń jest efektowna i sycąca, a masa mięsna pozostaje soczysta.

Przygotowanie

Najpierw namocz bułkę w mleku, aż zmięknie, a następnie dokładnie odciśnij. Cebulę posiekaj drobno. W dużej misce połącz mięso mielone, bułkę, cebulę, jajko i przyprawy. Wyrabiaj masę ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko klejąca - to zapewni soczystość pieczeni.

Na natłuszczonej masłem lub olejem blaszce posypanej bułką tartą uformuj prostokątny wałek z połowy masy mięsnej. Wzdłuż środka ułóż ugotowane na twardo jajka (jedno przy drugim), a następnie przykryj resztą masy, dokładnie sklepując brzegi.

Pieczenie

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Pieczeń wstaw do naczynia żaroodpornego i piecz przez około 40-50 minut, aż powierzchnia będzie złocista, a mięso upieczone w środku. Jeśli chcesz, aby była bardziej aromatyczna, można przykryć ją folią na pierwsze 20 minut, a następnie odkryć, by się zarumieniła.

Jak sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa

  • powierzchnia złocista, nie spieczona
  • mięso soczyste w środku, jajka nie wysuszone
  • po przekrojeniu jajka powinny być w całości, a masa mięsna jednolita

Najczęstsze błędy

  • zbyt wysoka temperatura pieczenia - mięso wysuszone, jajka „gumowate”
  • niedokładne sklejenie mięsa - jajka mogą wypaść
  • za krótki czas wyrabiania masy - pieczeń mniej soczysta

Jak podawać

  • Na ciepło: z sosem chrzanowym lub pieczeniowym, ziemniakami i surówką jako klasyczny rodzinny obiad
  • Na zimno: pokrojona w plastry na półmisku w zestawie mięs i wędlin, świetnie sprawdza się jako przystawka lub dodatek do kanapek