- Składniki (4-6 porcji)
- Przygotowanie
- Pieczenie
- Jak sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (4-6 porcji)
- 500 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowego lub samo wieprzowe)
- 3-4 jajka ugotowane na twardo
- 1 czerstwa bułka namoczona w mleku
- 1 cebula, drobno posiekana
- 1 jajko surowe do masy mięsnej
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżeczka majeranku lub innych ulubionych przypraw
- bułka tarta do posypania formy
- masło lub olej do natłuszczenia formy
Dzięki jajkom pieczeń jest efektowna i sycąca, a masa mięsna pozostaje soczysta.
Przygotowanie
Najpierw namocz bułkę w mleku, aż zmięknie, a następnie dokładnie odciśnij. Cebulę posiekaj drobno. W dużej misce połącz mięso mielone, bułkę, cebulę, jajko i przyprawy. Wyrabiaj masę ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko klejąca - to zapewni soczystość pieczeni.
Na natłuszczonej masłem lub olejem blaszce posypanej bułką tartą uformuj prostokątny wałek z połowy masy mięsnej. Wzdłuż środka ułóż ugotowane na twardo jajka (jedno przy drugim), a następnie przykryj resztą masy, dokładnie sklepując brzegi.
Pieczenie
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Pieczeń wstaw do naczynia żaroodpornego i piecz przez około 40-50 minut, aż powierzchnia będzie złocista, a mięso upieczone w środku. Jeśli chcesz, aby była bardziej aromatyczna, można przykryć ją folią na pierwsze 20 minut, a następnie odkryć, by się zarumieniła.
Jak sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa
- powierzchnia złocista, nie spieczona
- mięso soczyste w środku, jajka nie wysuszone
- po przekrojeniu jajka powinny być w całości, a masa mięsna jednolita
Najczęstsze błędy
- zbyt wysoka temperatura pieczenia - mięso wysuszone, jajka „gumowate”
- niedokładne sklejenie mięsa - jajka mogą wypaść
- za krótki czas wyrabiania masy - pieczeń mniej soczysta
Jak podawać
- Na ciepło: z sosem chrzanowym lub pieczeniowym, ziemniakami i surówką jako klasyczny rodzinny obiad
- Na zimno: pokrojona w plastry na półmisku w zestawie mięs i wędlin, świetnie sprawdza się jako przystawka lub dodatek do kanapek
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję