Składniki (4-6 porcji)

500 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowego lub samo wieprzowe)

3-4 jajka ugotowane na twardo

na twardo 1 czerstwa bułka namoczona w mleku

1 cebula, drobno posiekana

1 jajko surowe do masy mięsnej

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka majeranku lub innych ulubionych przypraw

bułka tarta do posypania formy

masło lub olej do natłuszczenia formy

Dzięki jajkom pieczeń jest efektowna i sycąca, a masa mięsna pozostaje soczysta.

Przygotowanie

Najpierw namocz bułkę w mleku, aż zmięknie, a następnie dokładnie odciśnij. Cebulę posiekaj drobno. W dużej misce połącz mięso mielone, bułkę, cebulę, jajko i przyprawy. Wyrabiaj masę ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko klejąca - to zapewni soczystość pieczeni.

Na natłuszczonej masłem lub olejem blaszce posypanej bułką tartą uformuj prostokątny wałek z połowy masy mięsnej. Wzdłuż środka ułóż ugotowane na twardo jajka (jedno przy drugim), a następnie przykryj resztą masy, dokładnie sklepując brzegi.

Pieczenie

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Pieczeń wstaw do naczynia żaroodpornego i piecz przez około 40-50 minut, aż powierzchnia będzie złocista, a mięso upieczone w środku. Jeśli chcesz, aby była bardziej aromatyczna, można przykryć ją folią na pierwsze 20 minut, a następnie odkryć, by się zarumieniła.

Jak sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa

powierzchnia złocista, nie spieczona

mięso soczyste w środku, jajka nie wysuszone

po przekrojeniu jajka powinny być w całości, a masa mięsna jednolita

Najczęstsze błędy

zbyt wysoka temperatura pieczenia - mięso wysuszone , jajka „gumowate”

, jajka „gumowate” niedokładne sklejenie mięsa - jajka mogą wypaść

za krótki czas wyrabiania masy - pieczeń mniej soczysta

Jak podawać