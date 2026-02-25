Krem marchewkowy z soczewicą to połączenie naturalnej słodyczy warzyw z delikatną, lekko orzechową nutą czerwonej soczewicy. To zupa aksamitna, pożywna i szybka w przygotowaniu, a przy tym pełna witamin i białka roślinnego.
Dlaczego warto przygotować krem z marchewki i soczewicy?
Marchew dostarcza beta-karotenu i naturalnej słodyczy, a soczewica jest bogata w białko roślinne oraz błonnik. Dzięki temu danie jest sycące, a jednocześnie lekkostrawne.
To również świetna propozycja dla osób ograniczających mięso w diecie.
Składniki
- 5–6 średnich marchewek
- 1/2 szklanki czerwonej soczewicy
- 1 mała cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 litr bulionu warzywnego
- 1 łyżka oliwy lub masła
- 1/2 łyżeczki curry (opcjonalnie)
- szczypta imbiru lub kurkumy (opcjonalnie)
- sól i pieprz do smaku
- kilka kropel soku z cytryny
Przygotowanie krok po kroku
- Posiekaj cebulę i czosnek, marchew pokrój w plasterki.
- W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę z czosnkiem.
- Dodaj marchew oraz przyprawy i chwilę podsmaż.
- Wsyp przepłukaną soczewicę i zalej bulionem.
- 5Gotuj około 20–25 minut, aż składniki będą miękkie.
- Zblenduj całość na gładki krem i dopraw do smaku.
Jak podawać?
Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, jogurtem naturalnym lub świeżą natką pietruszki.
Krem marchewkowy z soczewicą to prosta, zdrowa i sycąca propozycja na codzienny posiłek. Świetnie smakuje zarówno świeżo po przygotowaniu, jak i następnego dnia.
