Dlaczego warto przygotować krem z marchewki i soczewicy?

Marchew dostarcza beta-karotenu i naturalnej słodyczy, a soczewica jest bogata w białko roślinne oraz błonnik. Dzięki temu danie jest sycące, a jednocześnie lekkostrawne.

To również świetna propozycja dla osób ograniczających mięso w diecie.

Składniki

5–6 średnich marchewek

1/2 szklanki czerwonej soczewicy

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

1 litr bulionu warzywnego

1 łyżka oliwy lub masła

1/2 łyżeczki curry (opcjonalnie)

szczypta imbiru lub kurkumy (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

kilka kropel soku z cytryny

Przygotowanie krok po kroku

Posiekaj cebulę i czosnek, marchew pokrój w plasterki. W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę z czosnkiem. Dodaj marchew oraz przyprawy i chwilę podsmaż. Wsyp przepłukaną soczewicę i zalej bulionem. 5Gotuj około 20–25 minut, aż składniki będą miękkie. Zblenduj całość na gładki krem i dopraw do smaku.

Jak podawać?

Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, jogurtem naturalnym lub świeżą natką pietruszki.

Krem marchewkowy z soczewicą to prosta, zdrowa i sycąca propozycja na codzienny posiłek. Świetnie smakuje zarówno świeżo po przygotowaniu, jak i następnego dnia.