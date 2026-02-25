Dlaczego warto przygotować krem z marchewki i soczewicy?

Marchew dostarcza beta-karotenu i naturalnej słodyczy, a soczewica jest bogata w białko roślinne oraz błonnik. Dzięki temu danie jest sycące, a jednocześnie lekkostrawne.

To również świetna propozycja dla osób ograniczających mięso w diecie.

Składniki

  • 5–6 średnich marchewek
  • 1/2 szklanki czerwonej soczewicy
  • 1 mała cebula
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 litr bulionu warzywnego
  • 1 łyżka oliwy lub masła
  • 1/2 łyżeczki curry (opcjonalnie)
  • szczypta imbiru lub kurkumy (opcjonalnie)
  • sól i pieprz do smaku
  • kilka kropel soku z cytryny

Przygotowanie krok po kroku

  1. Posiekaj cebulę i czosnek, marchew pokrój w plasterki.
  2. W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę z czosnkiem.
  3. Dodaj marchew oraz przyprawy i chwilę podsmaż.
  4. Wsyp przepłukaną soczewicę i zalej bulionem.
  5. 5Gotuj około 20–25 minut, aż składniki będą miękkie.
  6. Zblenduj całość na gładki krem i dopraw do smaku.

Jak podawać?

Zupę można podać z grzankami, pestkami dyni, jogurtem naturalnym lub świeżą natką pietruszki.

Krem marchewkowy z soczewicą to prosta, zdrowa i sycąca propozycja na codzienny posiłek. Świetnie smakuje zarówno świeżo po przygotowaniu, jak i następnego dnia.