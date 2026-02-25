Składniki (4-6 porcji)

1 szklanka ryżu

2-3 szklanki wody (można pół na pół z mlekiem, jeśli było pod ręką)

3-4 średnie jabłka

2-3 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu

kawałek masła do wysmarowania naczynia

śmietana do polania (opcjonalnie)

Przygotowanie ryżu i jabłek

Ryż opłukać, zalać wodą i gotować na małym ogniu około 10-12 minut, aż wchłonie większość płynu, ale nie zrobi się papką. Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić w kostkę lub plastry. Wymieszać z cukrem i cynamonem.

Układanie zapiekanki

Naczynie żaroodporne wysmarować masłem lub smalcem. Na dnie położyć warstwę ryżu, na niej jabłka z cukrem i cynamonem. Jeśli składników jest dużo, można powtórzyć warstwy. Na wierzchu położyć odrobinę masła dla smaku i lekko zrumienionego wierzchu.

Pieczenie

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-190°C i piec około 20-25 minut, aż jabłka zmiękną, a wierzch lekko się zrumieni. Zapiekanka powinna być ciepła, aromatyczna i nie rozpadać się przy nakładaniu na talerz.

Jak sprawdzić, czy jest gotowe

Ryż powinien być miękki, jabłka soczyste, wierzch lekko złocisty. Po nakrojeniu zapiekanka trzyma formę, a aromat cynamonu i jabłek wypełnia całą kuchnię.

Najczęstsze błędy

ryż niedogotowany - twardy w środku

w środku zbyt dużo mleka - ryż staje się kleisty

pieczenie zbyt długo - jabłka przypalone i suche

Jak podawano w PRL

Najczęściej na ciepło, polane łyżką śmietany lub jogurtu. Prosty, tani, sycący i słodki, idealny dla całej rodziny w czasach, gdy każdy grosz się liczył.