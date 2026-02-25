- Składniki (4-6 porcji)
- 1 szklanka ryżu
- 2-3 szklanki wody (można pół na pół z mlekiem, jeśli było pod ręką)
- 3-4 średnie jabłka
- 2-3 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
- kawałek masła do wysmarowania naczynia
- śmietana do polania (opcjonalnie)
Przygotowanie ryżu i jabłek
Ryż opłukać, zalać wodą i gotować na małym ogniu około 10-12 minut, aż wchłonie większość płynu, ale nie zrobi się papką. Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić w kostkę lub plastry. Wymieszać z cukrem i cynamonem.
Układanie zapiekanki
Naczynie żaroodporne wysmarować masłem lub smalcem. Na dnie położyć warstwę ryżu, na niej jabłka z cukrem i cynamonem. Jeśli składników jest dużo, można powtórzyć warstwy. Na wierzchu położyć odrobinę masła dla smaku i lekko zrumienionego wierzchu.
Pieczenie
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-190°C i piec około 20-25 minut, aż jabłka zmiękną, a wierzch lekko się zrumieni. Zapiekanka powinna być ciepła, aromatyczna i nie rozpadać się przy nakładaniu na talerz.
Jak sprawdzić, czy jest gotowe
Ryż powinien być miękki, jabłka soczyste, wierzch lekko złocisty. Po nakrojeniu zapiekanka trzyma formę, a aromat cynamonu i jabłek wypełnia całą kuchnię.
Najczęstsze błędy
- ryż niedogotowany - twardy w środku
- zbyt dużo mleka - ryż staje się kleisty
- pieczenie zbyt długo - jabłka przypalone i suche
Jak podawano w PRL
Najczęściej na ciepło, polane łyżką śmietany lub jogurtu. Prosty, tani, sycący i słodki, idealny dla całej rodziny w czasach, gdy każdy grosz się liczył.
