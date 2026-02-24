Składniki (4-6 porcji)

600-800 g schabu bez kości

8-10 suszonych śliwek

1-2 łyżki masła lub oleju do smażenia

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka majeranku lub ulubionych ziół

lub ulubionych ziół wykałaczki lub nitka do spięcia mięsa (opcjonalnie)

Suszone śliwki nadają mięsu słodko-kwaśnego aromatu, a proste przyprawy podkreślają jego naturalny smak.

Przygotowanie

Najpierw oczyść schab i zrób wzdłuż nacięcie, tworząc kieszonkę na śliwki. Włóż je do środka i jeśli trzeba, zepnij wykałaczkami lub przewiąż nitką kuchenną, mięso zachowa wtedy swój kształt podczas pieczenia. Oprósz schab solą, pieprzem i ziołami, które podkreślą aromat mięsa, nie przytłaczając go.

Na patelni rozgrzej masło lub olej i obsmaż schab ze wszystkich stron, aż mięso lekko się zarumieni. To zamyka soki w środku, dzięki czemu pieczenie nie wysuszy mięsa. Następnie przełóż schab do naczynia żaroodpornego i piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 40-50 minut, w zależności od grubości mięsa. Podczas pieczenia aromat śliwek przenika w mięso, a powierzchnia staje się złocista i apetyczna.

Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe

Mięso powinno być miękkie i soczyste w środku. Śliwki pozostają lekko miękkie i aromatyczne, tworząc słodko-kwaśne „oczko” w środku schabu.

Najczęstsze błędy

zbyt wysoka temperatura pieczenia - mięso wysuszone

brak obsmażenia - mięso traci soki podczas pieczenia

podczas pieczenia nadmiar przypraw - maskuje delikatny smak schabu i śliwek

Jak podawać