Czy deser może być jednocześnie lekki, sycący i wspierający trawienie? Tak - wystarczy sięgnąć po składniki bogate w błonnik i naturalną słodycz owoców. To idealna propozycja na zdrowy podwieczorek lub drugie śniadanie.
Dlaczego błonnik jest tak ważny?
Błonnik wspiera pracę jelit, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi oraz daje uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu łatwiej kontrolować apetyt.
Bogate w błonnik są m.in. nasiona chia, siemię lniane, otręby i owoce jagodowe.
Propozycja: Lekki pudding chia z owocami
Składniki:
- 2 łyżki nasion chia
- 200 ml mleka roślinnego lub chudego mleka
- garść malin lub borówek
- 1 łyżka jogurtu naturalnego
- opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu lub erytrytolu
Przygotowanie
- Wymieszaj nasiona chia z mlekiem.
- Odstaw do lodówki na 2–3 godziny lub na noc.
- Po zgęstnieniu dodaj jogurt i owoce.
- W razie potrzeby delikatnie dosłódź.
To lekki, zdrowy i sycący deser, który dostarcza błonnika i energii bez nadmiaru kalorii.
