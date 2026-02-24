Dlaczego błonnik jest tak ważny?

Błonnik wspiera pracę jelit, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi oraz daje uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu łatwiej kontrolować apetyt.

Bogate w błonnik są m.in. nasiona chia, siemię lniane, otręby i owoce jagodowe.

Propozycja: Lekki pudding chia z owocami

Składniki:

  • 2 łyżki nasion chia
  • 200 ml mleka roślinnego lub chudego mleka
  • garść malin lub borówek
  • 1 łyżka jogurtu naturalnego
  • opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu lub erytrytolu

Przygotowanie

  1. Wymieszaj nasiona chia z mlekiem.
  2. Odstaw do lodówki na 2–3 godziny lub na noc.
  3. Po zgęstnieniu dodaj jogurt i owoce.
  4. W razie potrzeby delikatnie dosłódź.

To lekki, zdrowy i sycący deser, który dostarcza błonnika i energii bez nadmiaru kalorii.