- Składniki (około 4-6 porcji)
- Gotowanie mięsa
- Przygotowanie sosu chrzanowego
- Krojenie i podanie
- Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano sztukę mięsa
W PRL używano przede wszystkim wołowiny z rosołu, była miękka, bo gotowała się kilka godzin. Aromatyczna, bo przeszła wszystkim warzywami z rosołu. Wystarczyło ja wyjąć, pokroić, a na wywarze zrobić sos chrzanowy.
Składniki (około 4-6 porcji)
Na mięso:
- 1-1,2 kg wołowiny (najlepiej pręga, mostek lub łopatka)
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 1 cebula
- 2 liście laurowe
- 3-4 ziarna ziela angielskiego
- kilka ziaren pieprzu
- sól
Na sos chrzanowy:
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka mąki
- 1-1,5 szklanki wywaru z gotowania mięsa
- 2-3 łyżki tartego chrzanu (świeżego lub ze słoika)
- 2-3 łyżki śmietany 18%
- sól i biały pieprz do smaku
- odrobina soku z cytryny (opcjonalnie)
Gotowanie mięsa
Mięso opłukać i włożyć do dużego garnka. Zalać zimną wodą lub wywarem, tak, aby było całkowicie przykryte. Doprowadzić do wrzenia i zebrać powstałą pianę.
Dodać obrane warzywa, przyprawy i gotować na bardzo małym ogniu pod przykryciem przez około 1,5-2 godziny, aż mięso będzie miękkie. Sól dodać pod koniec gotowania.
Ugotowane mięso wyjąć i odstawić na kilka minut, aby „odpoczęło” przed krojeniem.
Przygotowanie sosu chrzanowego
W rondelku rozpuścić masło, wsypać mąkę i zrobić jasną zasmażkę. Stopniowo dolewać ciepły wywar z mięsa, energicznie mieszając, aby nie powstały grudki.
Gotować kilka minut, aż sos zgęstnieje. Dodać śmietanę. Doprawić solą, białym pieprzem i ewentualnie kilkoma kroplami soku z cytryny. Wyłączyć, sos, po 5 minutach dodać chrzan i wymieszać sos. Bardzo ważne by chrzan się nie zagotował, traci wtedy smak, aromat i właściwości zdrowotne.
Sos powinien być kremowy, wyraźnie chrzanowy, ale nie ostry do przesady.
Krojenie i podanie
Mięso kroić w poprzek włókien na plastry średniej grubości. Ułożyć na półmisku i polać gorącym sosem lub podać sos osobno.
Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe
Widelec powinien wchodzić w mięso bez oporu. Po przekrojeniu plastry powinny być wilgotne i delikatne, nie suche ani twarde.
Najczęstsze błędy
- gotowanie na zbyt dużym ogniu (mięso staje się twarde)
- solenie na początku gotowania
- zbyt gęsty sos z dużą ilością mąki
- zagotowanie chrzanu, który straci smak
Jak podawano sztukę mięsa
Najczęściej z ziemniakami z wody lub puree oraz buraczkami albo marchewką z groszkiem. Danie miało być proste, eleganckie i sycące, idealne na niedzielny, rodzinny obiad.
