W PRL używano przede wszystkim wołowiny z rosołu, była miękka, bo gotowała się kilka godzin. Aromatyczna, bo przeszła wszystkim warzywami z rosołu. Wystarczyło ja wyjąć, pokroić, a na wywarze zrobić sos chrzanowy.

Składniki (około 4-6 porcji)

Na mięso:

1-1,2 kg wołowiny (najlepiej pręga, mostek lub łopatka)

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 cebula

2 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

kilka ziaren pieprzu

sól

Na sos chrzanowy:

2 łyżki masła

1 łyżka mąki

1-1,5 szklanki wywaru z gotowania mięsa

2-3 łyżki tartego chrzanu (świeżego lub ze słoika)

2-3 łyżki śmietany 18%

sól i biały pieprz do smaku

odrobina soku z cytryny (opcjonalnie)

Gotowanie mięsa

Mięso opłukać i włożyć do dużego garnka. Zalać zimną wodą lub wywarem, tak, aby było całkowicie przykryte. Doprowadzić do wrzenia i zebrać powstałą pianę.

Dodać obrane warzywa, przyprawy i gotować na bardzo małym ogniu pod przykryciem przez około 1,5-2 godziny, aż mięso będzie miękkie. Sól dodać pod koniec gotowania.

Ugotowane mięso wyjąć i odstawić na kilka minut, aby „odpoczęło” przed krojeniem.

Przygotowanie sosu chrzanowego

W rondelku rozpuścić masło, wsypać mąkę i zrobić jasną zasmażkę. Stopniowo dolewać ciepły wywar z mięsa, energicznie mieszając, aby nie powstały grudki.

Gotować kilka minut, aż sos zgęstnieje. Dodać śmietanę. Doprawić solą, białym pieprzem i ewentualnie kilkoma kroplami soku z cytryny. Wyłączyć, sos, po 5 minutach dodać chrzan i wymieszać sos. Bardzo ważne by chrzan się nie zagotował, traci wtedy smak, aromat i właściwości zdrowotne.

Sos powinien być kremowy, wyraźnie chrzanowy, ale nie ostry do przesady.

Krojenie i podanie

Mięso kroić w poprzek włókien na plastry średniej grubości. Ułożyć na półmisku i polać gorącym sosem lub podać sos osobno.

Jak sprawdzić, czy mięso jest gotowe

Widelec powinien wchodzić w mięso bez oporu. Po przekrojeniu plastry powinny być wilgotne i delikatne, nie suche ani twarde.

Najczęstsze błędy

gotowanie na zbyt dużym ogniu (mięso staje się twarde)

solenie na początku gotowania

zbyt gęsty sos z dużą ilością mąki

zagotowanie chrzanu, który straci smak

Jak podawano sztukę mięsa

Najczęściej z ziemniakami z wody lub puree oraz buraczkami albo marchewką z groszkiem. Danie miało być proste, eleganckie i sycące, idealne na niedzielny, rodzinny obiad.