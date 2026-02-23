Dlaczego warto przygotować klopsiki w sosie koperkowym?

To danie jest lekkie, delikatne i uniwersalne. Sos koperkowy ma świeży, ziołowy aromat, który idealnie komponuje się z mięsem mielonym. Klopsiki można przygotować z mięsa drobiowego, wieprzowego lub mieszanki.

To także świetna propozycja dla dzieci – sos jest łagodny, a mięso miękkie i soczyste.

Składniki

Na klopsiki:

600 g mięsa mielonego, wybierz takie jakie lubisz

1 jajko

1 mała cebula

1 kajzerka namoczona w mleku

sól i pieprz

szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)

Na sos koperkowy:

1 łyżka masła

1 łyżka mąki

500 ml bulionu

3 łyżki śmietany 18%

duży pęczek świeżego koperku

sól i pieprz

kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie)

Przygotowanie klopsików

Kajzerkę odciśnij i połącz z mięsem mielonym. Dodaj jajko, cebulę oraz przyprawy. Wyrób masę i uformuj niewielkie kulki. Klopsiki można ugotować w bulionie lub lekko obsmażyć przed dodaniem do sosu.

Przygotowanie sosu koperkowego

Rozpuść masło, wsyp mąkę i przygotuj jasną zasmażkę. Stopniowo wlewaj bulion, mieszając do uzyskania gładkiego sosu. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku.

Na końcu wsyp drobno posiekany koperek i włóż klopsiki. Duś kilka minut, aby przeszły aromatem.

Z czym podawać?

Klopsiki najlepiej smakują z ziemniakami puree, młodymi ziemniakami, ryżem lub kaszą. Świetnie komponują się z mizerią lub surówką z marchewki.

Klopsiki w sosie koperkowym to prosty, tradycyjny obiad pełen domowego smaku. To przepis, do którego chętnie się wraca.