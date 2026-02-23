Dlaczego warto przygotować klopsiki w sosie koperkowym?
To danie jest lekkie, delikatne i uniwersalne. Sos koperkowy ma świeży, ziołowy aromat, który idealnie komponuje się z mięsem mielonym. Klopsiki można przygotować z mięsa drobiowego, wieprzowego lub mieszanki.
To także świetna propozycja dla dzieci – sos jest łagodny, a mięso miękkie i soczyste.
Składniki
Na klopsiki:
- 600 g mięsa mielonego, wybierz takie jakie lubisz
- 1 jajko
- 1 mała cebula
- 1 kajzerka namoczona w mleku
- sól i pieprz
- szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)
Na sos koperkowy:
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka mąki
- 500 ml bulionu
- 3 łyżki śmietany 18%
- duży pęczek świeżego koperku
- sól i pieprz
- kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie)
Przygotowanie klopsików
Kajzerkę odciśnij i połącz z mięsem mielonym. Dodaj jajko, cebulę oraz przyprawy. Wyrób masę i uformuj niewielkie kulki. Klopsiki można ugotować w bulionie lub lekko obsmażyć przed dodaniem do sosu.
Przygotowanie sosu koperkowego
Rozpuść masło, wsyp mąkę i przygotuj jasną zasmażkę. Stopniowo wlewaj bulion, mieszając do uzyskania gładkiego sosu. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku.
Na końcu wsyp drobno posiekany koperek i włóż klopsiki. Duś kilka minut, aby przeszły aromatem.
Z czym podawać?
Klopsiki najlepiej smakują z ziemniakami puree, młodymi ziemniakami, ryżem lub kaszą. Świetnie komponują się z mizerią lub surówką z marchewki.
Klopsiki w sosie koperkowym to prosty, tradycyjny obiad pełen domowego smaku. To przepis, do którego chętnie się wraca.
