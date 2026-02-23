Dlaczego warto przygotować klopsiki w sosie koperkowym?

To danie jest lekkie, delikatne i uniwersalne. Sos koperkowy ma świeży, ziołowy aromat, który idealnie komponuje się z mięsem mielonym. Klopsiki można przygotować z mięsa drobiowego, wieprzowego lub mieszanki.

To także świetna propozycja dla dzieci – sos jest łagodny, a mięso miękkie i soczyste.

Składniki

Na klopsiki:

  • 600 g mięsa mielonego, wybierz takie jakie lubisz
  • 1 jajko
  • 1 mała cebula
  • 1 kajzerka namoczona w mleku
  • sól i pieprz
  • szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)

Na sos koperkowy:

  • 1 łyżka masła
  • 1 łyżka mąki
  • 500 ml bulionu
  • 3 łyżki śmietany 18%
  • duży pęczek świeżego koperku
  • sól i pieprz
  • kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie)

Przygotowanie klopsików

Kajzerkę odciśnij i połącz z mięsem mielonym. Dodaj jajko, cebulę oraz przyprawy. Wyrób masę i uformuj niewielkie kulki. Klopsiki można ugotować w bulionie lub lekko obsmażyć przed dodaniem do sosu.

Przygotowanie sosu koperkowego

Rozpuść masło, wsyp mąkę i przygotuj jasną zasmażkę. Stopniowo wlewaj bulion, mieszając do uzyskania gładkiego sosu. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku.

Na końcu wsyp drobno posiekany koperek i włóż klopsiki. Duś kilka minut, aby przeszły aromatem.

Z czym podawać?

Klopsiki najlepiej smakują z ziemniakami puree, młodymi ziemniakami, ryżem lub kaszą. Świetnie komponują się z mizerią lub surówką z marchewki.

Klopsiki w sosie koperkowym to prosty, tradycyjny obiad pełen domowego smaku. To przepis, do którego chętnie się wraca.