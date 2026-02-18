Składniki (6 porcji)

2 litry bulionu (najlepiej drobiowego lub warzywnego)

400 ml zakwasu na żurek

500 g białej kiełbasy

150 g wędzonego boczku

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

sól, pieprz

2 jajka ugotowane na twardo

Przygotowanie bazy

Boczek pokroić w kostkę i wytopić w garnku na małym ogniu. Dodać drobno posiekaną cebulę i zeszklić ją powoli, bez rumienienia. Dorzucić czosnek i chwilę podsmażyć. Zalać całość bulionem, dodać liście laurowe oraz ziele angielskie.

Gotowanie żurku

Do gotującej się bazy włożyć białą kiełbasę. Gotować na małym ogniu około 20 minut. Następnie wlać zakwas, cały czas mieszając. Zupę gotować kolejne 10–15 minut, nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia.

Doprawianie

Pod koniec gotowania dodać majeranek, rozcierając go w dłoniach. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Żurek nie powinien być zbyt kwaśny – lepiej dodać mniej zakwasu i ewentualnie uzupełnić go później.

Jak sprawdzić, czy żurek jest gotowy

Żurek powinien być gęsty, aromatyczny i lekko kwaśny. Smak musi być zbalansowany – żaden składnik nie powinien dominować.

Najczęstsze błędy

dodanie całego zakwasu na raz

gotowanie zupy na dużym ogniu

ogniu zbyt wczesne doprawianie

użycie słabego bulionu

Podanie wielkanocne

Żurek wielkanocny podaje się z pokrojonym jajkiem i kawałkami białej kiełbasy. Zupa najlepiej smakuje po krótkim odstaniu.