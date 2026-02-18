- Składniki (6 porcji)
Składniki (6 porcji)
- 2 litry bulionu (najlepiej drobiowego lub warzywnego)
- 400 ml zakwasu na żurek
- 500 g białej kiełbasy
- 150 g wędzonego boczku
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- 1 łyżeczka majeranku
- sól, pieprz
- 2 jajka ugotowane na twardo
Przygotowanie bazy
Boczek pokroić w kostkę i wytopić w garnku na małym ogniu. Dodać drobno posiekaną cebulę i zeszklić ją powoli, bez rumienienia. Dorzucić czosnek i chwilę podsmażyć. Zalać całość bulionem, dodać liście laurowe oraz ziele angielskie.
Gotowanie żurku
Do gotującej się bazy włożyć białą kiełbasę. Gotować na małym ogniu około 20 minut. Następnie wlać zakwas, cały czas mieszając. Zupę gotować kolejne 10–15 minut, nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia.
Doprawianie
Pod koniec gotowania dodać majeranek, rozcierając go w dłoniach. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Żurek nie powinien być zbyt kwaśny – lepiej dodać mniej zakwasu i ewentualnie uzupełnić go później.
Jak sprawdzić, czy żurek jest gotowy
Żurek powinien być gęsty, aromatyczny i lekko kwaśny. Smak musi być zbalansowany – żaden składnik nie powinien dominować.
Najczęstsze błędy
- dodanie całego zakwasu na raz
- gotowanie zupy na dużym ogniu
- zbyt wczesne doprawianie
- użycie słabego bulionu
Podanie wielkanocne
Żurek wielkanocny podaje się z pokrojonym jajkiem i kawałkami białej kiełbasy. Zupa najlepiej smakuje po krótkim odstaniu.
