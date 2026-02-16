Składniki (6–8 porcji)

1 kg kapusty kiszonej

500 g kapusty białej świeżej

600 g mięsa wieprzowego (łopatka lub karkówka)

200 g kiełbasy

1 duża cebula

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka pieprzu

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki smalcu lub oleju

około 2 szklanki wody

Przygotowanie kapusty

Kapustę kiszoną lekko odcisnąć i posiekać. Kapustę świeżą drobno poszatkować. Obie kapusty włożyć do dużego garnka, zalać wodą, dodać liście laurowe i ziele angielskie. Gotować na małym ogniu około 60 minut.

Mięso i kiełbasa

Mięso pokroić w kostkę i obsmażyć na tłuszczu na złoty kolor. Dodać pokrojoną kiełbasę i chwilę podsmażyć. Całość przełożyć do garnka z kapustą.

Cebula i łączenie składników

Na tej samej patelni zeszklić drobno posiekaną cebulę. Dodać ją do bigosu wraz z koncentratem pomidorowym i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać.

Długie gotowanie

Bigos gotować na bardzo małym ogniu przez kolejne 60 minut. Następnie odstawić do wystudzenia. Proces gotowania i studzenia powtórzyć następnego dnia. Im więcej razy bigos jest podgrzewany, tym lepszy smak.

Kontrola smaku

Bigos powinien być wyraźnie kwaśny, gęsty i intensywny. W razie potrzeby można dodać odrobinę wody lub kapuścianej zalewy.

Jak sprawdzić, czy bigos jest gotowy

Kapusta musi być bardzo miękka, a mięso kruche. Bigos nie powinien być wodnisty.

Najczęstsze błędy

gotowanie bigosu zbyt krótko

zbyt dużo świeżej kapusty

nadmiar koncentratu

jedzenie bigosu tego samego dnia

Jak podawano bigos w PRL

Najczęściej jako samodzielne danie, odgrzewane przez kilka dni. Bigos był symbolem kuchni gotowanej na zapas.