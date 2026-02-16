- Składniki (6–8 porcji)
- Przygotowanie kapusty
- Mięso i kiełbasa
- Cebula i łączenie składników
- Długie gotowanie
- Kontrola smaku
- Jak sprawdzić, czy bigos jest gotowy
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano bigos w PRL
Składniki (6–8 porcji)
- 1 kg kapusty kiszonej
- 500 g kapusty białej świeżej
- 600 g mięsa wieprzowego (łopatka lub karkówka)
- 200 g kiełbasy
- 1 duża cebula
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- 1 łyżeczka pieprzu
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 2 łyżki smalcu lub oleju
- około 2 szklanki wody
Przygotowanie kapusty
Kapustę kiszoną lekko odcisnąć i posiekać. Kapustę świeżą drobno poszatkować. Obie kapusty włożyć do dużego garnka, zalać wodą, dodać liście laurowe i ziele angielskie. Gotować na małym ogniu około 60 minut.
Mięso i kiełbasa
Mięso pokroić w kostkę i obsmażyć na tłuszczu na złoty kolor. Dodać pokrojoną kiełbasę i chwilę podsmażyć. Całość przełożyć do garnka z kapustą.
Cebula i łączenie składników
Na tej samej patelni zeszklić drobno posiekaną cebulę. Dodać ją do bigosu wraz z koncentratem pomidorowym i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać.
Długie gotowanie
Bigos gotować na bardzo małym ogniu przez kolejne 60 minut. Następnie odstawić do wystudzenia. Proces gotowania i studzenia powtórzyć następnego dnia. Im więcej razy bigos jest podgrzewany, tym lepszy smak.
Kontrola smaku
Bigos powinien być wyraźnie kwaśny, gęsty i intensywny. W razie potrzeby można dodać odrobinę wody lub kapuścianej zalewy.
Jak sprawdzić, czy bigos jest gotowy
Kapusta musi być bardzo miękka, a mięso kruche. Bigos nie powinien być wodnisty.
Najczęstsze błędy
- gotowanie bigosu zbyt krótko
- zbyt dużo świeżej kapusty
- nadmiar koncentratu
- jedzenie bigosu tego samego dnia
Jak podawano bigos w PRL
Najczęściej jako samodzielne danie, odgrzewane przez kilka dni. Bigos był symbolem kuchni gotowanej na zapas.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję