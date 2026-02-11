Składniki (tortownica 24 cm)

1 kg twarogu sernikowego, mielonego trzykrotnie

200 g cukru

4 jajka (rozmiar L)

100 g masła

200 ml śmietanki 30%

30% 2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru wanilinowego

skórka otarta z 1 cytryny

szczypta soli

Przygotowanie składników

Wszystkie składniki wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia.

Przygotowanie masy serowej

Masło roztopić i lekko przestudzić. Twaróg przełożyć do dużej miski, dodać cukier, cukier wanilinowy, skórkę cytrynową i szczyptę soli. Mieszać krótko, tylko do połączenia składników. Dodawać jajka pojedynczo, delikatnie mieszając. Wlać śmietankę i roztopione masło, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną.

Pieczenie

Sernik piec w temperaturze 170°C przez około 70 minut. Nie otwierać piekarnika przez pierwsze 50 minut. Po zakończeniu pieczenia wyłączyć piekarnik i pozostawić sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na 30 minut.

Studzenie

Po wstępnym studzeniu wyjąć sernik z piekarnika i pozostawić do całkowitego wystudzenia w temperaturze pokojowej. Następnie schłodzić w lodówce przez kilka godzin.

Jak sprawdzić, czy sernik jest gotowy

Środek sernika powinien być lekko sprężysty. Po całkowitym wystudzeniu masa stabilizuje się i łatwo się kroi.

Najczęstsze błędy

użycie zimnych składników

zbyt intensywne mieszanie masy

gwałtowne studzenie

zbyt wysoka temperatura pieczenia

Podanie wielkanocne

Sernik na Wielkanoc najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na świątecznym stole powinien być kremowy, równy i bez pęknięć.