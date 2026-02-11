rozwiń

Składniki (tortownica 24 cm)

  • 1 kg twarogu sernikowego, mielonego trzykrotnie
  • 200 g cukru
  • 4 jajka (rozmiar L)
  • 100 g masła
  • 200 ml śmietanki 30%
  • 2 łyżki mąki ziemniaczanej
  • 1 łyżka cukru wanilinowego
  • skórka otarta z 1 cytryny
  • szczypta soli
Przygotowanie składników

Wszystkie składniki wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia.

Przygotowanie masy serowej

Masło roztopić i lekko przestudzić. Twaróg przełożyć do dużej miski, dodać cukier, cukier wanilinowy, skórkę cytrynową i szczyptę soli. Mieszać krótko, tylko do połączenia składników. Dodawać jajka pojedynczo, delikatnie mieszając. Wlać śmietankę i roztopione masło, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną.

Pieczenie

Sernik piec w temperaturze 170°C przez około 70 minut. Nie otwierać piekarnika przez pierwsze 50 minut. Po zakończeniu pieczenia wyłączyć piekarnik i pozostawić sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na 30 minut.

Studzenie

Po wstępnym studzeniu wyjąć sernik z piekarnika i pozostawić do całkowitego wystudzenia w temperaturze pokojowej. Następnie schłodzić w lodówce przez kilka godzin.

Jak sprawdzić, czy sernik jest gotowy

Środek sernika powinien być lekko sprężysty. Po całkowitym wystudzeniu masa stabilizuje się i łatwo się kroi.

Najczęstsze błędy

  • użycie zimnych składników
  • zbyt intensywne mieszanie masy
  • gwałtowne studzenie
  • zbyt wysoka temperatura pieczenia

Podanie wielkanocne

Sernik na Wielkanoc najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na świątecznym stole powinien być kremowy, równy i bez pęknięć.