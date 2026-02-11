- Składniki (tortownica 24 cm)
Składniki (tortownica 24 cm)
- 1 kg twarogu sernikowego, mielonego trzykrotnie
- 200 g cukru
- 4 jajka (rozmiar L)
- 100 g masła
- 200 ml śmietanki 30%
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 łyżka cukru wanilinowego
- skórka otarta z 1 cytryny
- szczypta soli
Przygotowanie składników
Wszystkie składniki wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia.
Przygotowanie masy serowej
Masło roztopić i lekko przestudzić. Twaróg przełożyć do dużej miski, dodać cukier, cukier wanilinowy, skórkę cytrynową i szczyptę soli. Mieszać krótko, tylko do połączenia składników. Dodawać jajka pojedynczo, delikatnie mieszając. Wlać śmietankę i roztopione masło, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną.
Pieczenie
Sernik piec w temperaturze 170°C przez około 70 minut. Nie otwierać piekarnika przez pierwsze 50 minut. Po zakończeniu pieczenia wyłączyć piekarnik i pozostawić sernik w środku przy uchylonych drzwiczkach na 30 minut.
Studzenie
Po wstępnym studzeniu wyjąć sernik z piekarnika i pozostawić do całkowitego wystudzenia w temperaturze pokojowej. Następnie schłodzić w lodówce przez kilka godzin.
Jak sprawdzić, czy sernik jest gotowy
Środek sernika powinien być lekko sprężysty. Po całkowitym wystudzeniu masa stabilizuje się i łatwo się kroi.
Najczęstsze błędy
- użycie zimnych składników
- zbyt intensywne mieszanie masy
- gwałtowne studzenie
- zbyt wysoka temperatura pieczenia
Podanie wielkanocne
Sernik na Wielkanoc najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na świątecznym stole powinien być kremowy, równy i bez pęknięć.
