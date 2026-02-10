Składniki (6 porcji)

2 litry bulionu (warzywnego lub drobiowego)

400 ml zakwasu na barszcz biały

400–500 g białej kiełbasy

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

100 ml śmietany 18%

sól, biały pieprz

2 jajka ugotowane na twardo

Przygotowanie bazy

Do garnka wlać bulion i dodać liście laurowe oraz ziele angielskie. Cebulę drobno posiekać, czosnek rozgnieść. Warzywa dodać do bulionu i gotować na małym ogniu około 10 minut, aby baza nabrała aromatu.

Reklama

Gotowanie barszczu białego

Do gotującej się bazy włożyć białą kiełbasę. Gotować ją na małym ogniu przez około 20 minut. Następnie stopniowo wlewać zakwas, cały czas mieszając. Barszcz gotować kolejne 10 minut, nie dopuszczając do gwałtownego wrzenia.

Zabielanie i doprawianie

Śmietanę zahartować kilkoma łyżkami gorącej zupy, a następnie wlać ją do garnka. Dodać majeranek, rozcierając go w dłoniach. Doprawić solą i białym pieprzem do smaku.

Jak sprawdzić, czy barszcz biały jest gotowy

Zupa powinna być aksamitna, delikatnie kwaśna i kremowa. Kwaśność nie może dominować nad smakiem bulionu i kiełbasy.

Najczęstsze błędy

wlewanie całego zakwasu naraz

gotowanie zupy na dużym ogniu

dodanie śmietany bez hartowania

zbyt intensywne doprawienie na początku

Podanie wielkanocne

Barszcz biały podaje się z pokrojonym jajkiem i białą kiełbasą. Zupa najlepiej smakuje po krótkim odstaniu, gdy smaki się uspokoją.