- Przygotowanie bazy
- Gotowanie barszczu białego
- Zabielanie i doprawianie
- Jak sprawdzić, czy barszcz biały jest gotowy
- Najczęstsze błędy
- Podanie wielkanocne
Składniki (6 porcji)
- 2 litry bulionu (warzywnego lub drobiowego)
- 400 ml zakwasu na barszcz biały
- 400–500 g białej kiełbasy
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- 1 łyżeczka majeranku
- 100 ml śmietany 18%
- sól, biały pieprz
- 2 jajka ugotowane na twardo
Przygotowanie bazy
Do garnka wlać bulion i dodać liście laurowe oraz ziele angielskie. Cebulę drobno posiekać, czosnek rozgnieść. Warzywa dodać do bulionu i gotować na małym ogniu około 10 minut, aby baza nabrała aromatu.
Gotowanie barszczu białego
Do gotującej się bazy włożyć białą kiełbasę. Gotować ją na małym ogniu przez około 20 minut. Następnie stopniowo wlewać zakwas, cały czas mieszając. Barszcz gotować kolejne 10 minut, nie dopuszczając do gwałtownego wrzenia.
Zabielanie i doprawianie
Śmietanę zahartować kilkoma łyżkami gorącej zupy, a następnie wlać ją do garnka. Dodać majeranek, rozcierając go w dłoniach. Doprawić solą i białym pieprzem do smaku.
Jak sprawdzić, czy barszcz biały jest gotowy
Zupa powinna być aksamitna, delikatnie kwaśna i kremowa. Kwaśność nie może dominować nad smakiem bulionu i kiełbasy.
Najczęstsze błędy
- wlewanie całego zakwasu naraz
- gotowanie zupy na dużym ogniu
- dodanie śmietany bez hartowania
- zbyt intensywne doprawienie na początku
Podanie wielkanocne
Barszcz biały podaje się z pokrojonym jajkiem i białą kiełbasą. Zupa najlepiej smakuje po krótkim odstaniu, gdy smaki się uspokoją.
