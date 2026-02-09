Bitki schabowe to klasyka domowej kuchni. Ten przepis sprawdza się od lat i gwarantuje miękkie mięso oraz gęsty, aromatyczny sos – nawet jeśli robisz je pierwszy raz.
Dlaczego schab często wychodzi suchy
Schab to mięso chude, które nie lubi zbyt wysokiej temperatury ani pośpiechu. Kluczem do sukcesu jest krótkie obsmażenie i długie, powolne duszenie.
Składniki (4 porcje)
- 600–700 g schabu bez kości
- 1 duża cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki oleju lub smalcu
- 1½ szklanki bulionu lub wody
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
- sól, pieprz
Przygotowanie krok po kroku
- Schab pokroić w plastry o grubości ok. 1,5 cm, lekko rozbić, oprószyć solą i pieprzem, obtoczyć w mące.
- Na patelni rozgrzać tłuszcz i krótko obsmażyć bitki z obu stron na złoty kolor. Przełożyć do garnka.
- Na tej samej patelni zeszklić cebulę, dodać czosnek i podsmażyć kilkanaście sekund. Przełożyć do mięsa.
- Zalać bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu przez 60–70 minut.
- Na końcu sprawdzić miękkość mięsa, doprawić sos solą i pieprzem. W razie potrzeby odparować sos bez przykrycia.
Z czym podawać
Bitki schabowe najlepiej smakują z:
- ziemniakami z wody lub puree,
- kaszą jęczmienną,
- kluskami śląskimi,
- buraczkami, mizerią lub kapustą zasmażaną.
Trik kuchenny
Aby bitki były jeszcze delikatniejsze, do duszenia można dodać łyżkę masła lub łyżeczkę musztardy. Sos zyska głębszy smak.
