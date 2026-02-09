Dlaczego schab często wychodzi suchy

Schab to mięso chude, które nie lubi zbyt wysokiej temperatury ani pośpiechu. Kluczem do sukcesu jest krótkie obsmażenie i długie, powolne duszenie.

Składniki (4 porcje)

  • 600–700 g schabu bez kości
  • 1 duża cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • 2 łyżki oleju lub smalcu
  • 1½ szklanki bulionu lub wody
  • 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
  • sól, pieprz

Przygotowanie krok po kroku

  • Schab pokroić w plastry o grubości ok. 1,5 cm, lekko rozbić, oprószyć solą i pieprzem, obtoczyć w mące.
  • Na patelni rozgrzać tłuszcz i krótko obsmażyć bitki z obu stron na złoty kolor. Przełożyć do garnka.
  • Na tej samej patelni zeszklić cebulę, dodać czosnek i podsmażyć kilkanaście sekund. Przełożyć do mięsa.
  • Zalać bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu przez 60–70 minut.
  • Na końcu sprawdzić miękkość mięsa, doprawić sos solą i pieprzem. W razie potrzeby odparować sos bez przykrycia.

Z czym podawać

Bitki schabowe najlepiej smakują z:

  • ziemniakami z wody lub puree,
  • kaszą jęczmienną,
  • kluskami śląskimi,
  • buraczkami, mizerią lub kapustą zasmażaną.

Trik kuchenny

Aby bitki były jeszcze delikatniejsze, do duszenia można dodać łyżkę masła lub łyżeczkę musztardy. Sos zyska głębszy smak.