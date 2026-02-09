Dlaczego schab często wychodzi suchy

Schab to mięso chude, które nie lubi zbyt wysokiej temperatury ani pośpiechu. Kluczem do sukcesu jest krótkie obsmażenie i długie, powolne duszenie.

Składniki (4 porcje)

600–700 g schabu bez kości

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki oleju lub smalcu

1½ szklanki bulionu lub wody

lub wody 1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

sól, pieprz

Przygotowanie krok po kroku

Schab pokroić w plastry o grubości ok. 1,5 cm, lekko rozbić, oprószyć solą i pieprzem, obtoczyć w mące.

Na patelni rozgrzać tłuszcz i krótko obsmażyć bitki z obu stron na złoty kolor. Przełożyć do garnka.

Na tej samej patelni zeszklić cebulę, dodać czosnek i podsmażyć kilkanaście sekund. Przełożyć do mięsa.

i podsmażyć kilkanaście sekund. Przełożyć do mięsa. Zalać bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu przez 60–70 minut.

Na końcu sprawdzić miękkość mięsa, doprawić sos solą i pieprzem. W razie potrzeby odparować sos bez przykrycia.

Z czym podawać

Bitki schabowe najlepiej smakują z:

ziemniakami z wody lub puree,

kaszą jęczmienną,

kluskami śląskimi,

buraczkami, mizerią lub kapustą zasmażaną.

Trik kuchenny

Aby bitki były jeszcze delikatniejsze, do duszenia można dodać łyżkę masła lub łyżeczkę musztardy. Sos zyska głębszy smak.